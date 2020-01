Live! Gelingt St. Pauli der erste Auswärtssieg der Saison?

Essen. Der FC St. Pauli startet bei Greuther Fürth ins neue Jahr. Erzgebirge Aue könnte auf Rang zwei vorrücken. Die 2. Bundesliga im Live-Ticker.

Der FC St. Pauli startet am Dienstag (20.30 Uhr) in die zweite Saisonhälfte der 2. Fußball-Bundesliga. Der Kiezklub strebt bei Greuther Fürth seinen ersten Auswärtssieg in der laufenden Spielzeit an. Zugleich wollen die Norddeutschen Revanche nehmen für die 1:3-Niederlage im Hinspiel am Hamburger Millerntor.

In der Tabelle liegt Fürth als Achter drei Plätze und vier Punkte vor den Hanseaten, die in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause einen überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld gefeiert hatten.

Der SV Wehen Wiesbaden trifft auf den FC Erzgebirge Aue, der mit einem Sieg auf Rang zwei vorrücken könnte. Jahn Regensburg tritt gegen den Bundesliga-Absteiger Hannover 96 an.

Die Spiele im Live-Ticker: