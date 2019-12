Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus steht mit seinem Team an der Spitze.

Essen. Zwei Jahre nach dem Fast-Bankrott ist Arminia Bielefeld plötzlich und unverhofft das Maß der Dinge in der 2. Bundesliga. Die Live-Ticker.

Live! Startet Bielefeld mit einem Sieg in die Rückrunde?

Auch mit vier Punkten Vorsprung auf die Topfavoriten VfB Stuttgart und Hamburger SV und mit sieben Zählern Abstand zu Rang vier verbieten sie es sich bei Arminia Bielfeld, in Euphorie auszubrechen. "Ich fände es übertrieben und deutlich verfrüht, schon den Rathausbalkon für eine eventuelle Aufstiegsfeier zu reservieren", sagte der 71 Jahre alte Präsident des Klubs, Hans-Jürgen Laufer, der auch bei einem Bundesliga-Aufstieg keine finanziellen Risiken mehr eingehen möchte.

Großen Anteil am derzeitigen Erfolg hat auch Trainer Uwe Neuhaus. Seit dessen Amtsantritt im Dezember 2018 holte nur Rekordmeister Bayern München im deutschen Profifußball mehr Punkte. In dieser Spielzeit stellt die Arminia den besten Angriff der 2. Bundesliga und blieb die komplette Hinserie auswärts ungeschlagen. Fabian Klos und Andreas Voglsammer bilden das beste Sturmduo der Liga und waren an 32 der 35 Saisontore direkt beteiligt.

Mit weiteren Treffern am Samstag beim Gastspiel in St. Pauli (13 Uhr/Sky) könnten sie die Aufstiegsträume weiter reifen lassen. "Es wäre ein krönender Jahresabschluss, dort etwas mitzunehmen", sagte Laufer: "Wenn wir das hinkriegen, ist Weihnachten noch schöner als ohnehin schon." (sid)

