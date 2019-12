Auf ihn kommt es auch gegen Karlsruhe wieder an: Bielefeld-Torjäger Fabian Klos.

Essen. Die Arminia sichert sich in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Karlsruher SC spät ein 2:2. Der HSV verliert gegen Heidenheim den Heimnimbus.

Unentschieden reicht Bielefeld zur Herbstmeisterschaft

Der Hamburger SV hat seinen Heimnimbus in der 2. Fußball-Bundesliga verloren. Die Hanseaten kassierten am Freitagabend im letzten Spiel des Jahres vor eigenem Publikum mit dem 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim ihre erste Niederlage im Volksparkstadion nach sechs Siegen und einem Unentschieden. Der eingewechselte Jonas Föhrenbach (83.) erzielte den entscheidenden Treffer für die starken Gäste.

HSV verspielt die Herbstmeisterschaft

Durch die Niederlage vergab der HSV vor 42.190 Zuschauern auch die Chance auf die Herbstmeisterschaft. Diese sicherte sich Tabellenführer Arminia Bielefeld durch das 2:2 (0:1) gegen den Karlsruher SC vorzeitig. Vor dem Abschluss der Hinrunde haben die Ostwestfalen mit 33 Punkten nun vier Zähler mehr als der Verfolger aus dem Norden auf dem Konto. Heidenheim (26) kletterte vorübergehend auf Rang drei.

Edmundsson bewahrt die Arminia in der Nachspielzeit vor einer Niederlage

Fabian Klos (81. Minute/Foulelfmeter) und Joan Simun Edmundsson (90.+4) bewahrten die Arminia spät vor einer Niederlage gegen den Aufsteiger Karlsruhe, der durch Marc Lorenz (25.) und Marvin Wanitzek (90.+1) zweimal in Führung gegangen war. Von Beginn an bestimmte Bielefeld die Partie, hatte deutlich mehr Ballbesitz und erspielte sich einige gute Chancen. Doch beim Abschluss agierten die Hausherren zu ungenau. Anders die Karlsruher, die der Ex-Bielefelder Lorenz bei einem der wenigen Angriffe gleich in Führung brachte.

HSV kommt kaum zu Torchancen

Die Hamburger waren um Wiedergutmachung für das 1:2 in der Vorwoche beim VfL Osnabrück bemüht. Doch gegen die gut organisierte und dicht gestaffelte Heidenheimer Deckung fand der HSV kaum ein Mittel. Trotz 70 Prozent Ballbesitz kamen die Hanseaten in Hälfte eins kaum zu Torchancen. Die beste verstolperte Martin Harnik (19.), als er freistehend sich selbst anschoss. Die Gäste warteten nur auf Fehler des Gegners und hatten vor der Pause auch die größte Gelegenheit durch einen Postenschuss von Tim Kleindienst (16.). (fs)

