Schalke verliert Duell der Absteiger gegen Hertha BSC

Smail Prevljak (nicht im Bild) brachte Hertha auf Schalke in Führung.

Gelsenkirchen Schalke verliert in der 2. Bundesliga zum dritten Mal nacheinander. Gegen Hertha BSC trifft unter anderen ein Ex-Profi der Gelsenkirchener.

Der FC Schalke 04 hat das Absteiger-Duell gegen Hertha BSC verloren und rutscht immer tiefer in die Krise.

Die Mannschaft von Interimscoach Matthias Kreutzer unterlag den Hauptstädtern mit 1:2 (0:1). Für die Gelsenkirchener, die in der Länderspielpause einen neuen Trainer vorstellen wollen, war es die dritte Niederlage in Serie. Von neun Partien in der 2. Fußball-Bundesliga haben sie nur zwei gewonnen.

Hertha setzt sich vom Keller ab

Vor 61.887 Zuschauern auf Schalke erzielten Smail Prevljak (41. Minute) und Fabian Reese (51.) die Tore für die Hertha, die sich mit dem vierten Saisonsieg weiter von den unteren Tabellenregionen absetzte. Yusuf Kabadayi traf für die Gastgeber (80.). Schalke beendete die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Kenan Karaman (85.) in Unterzahl.

In den Strafräumen gab es lange nur sehr wenig Action. In einer Partie auf überschaubarem Niveau war Schalke zunächst noch die etwas gefährlichere Mannschaft. Ein abgefälschter Distanzschuss von Derry Murkin landete am Außennetz. Bis zur ersten richtig klaren Torchance dauerte es bis zur 26. Minute. Völlig freistehend verzog Dominick Drexler aus rund zehn Metern aber komplett.

Die Hertha wirkte vorne harmlos, schlug dann aber eiskalt zu. Nach einer abgefälschten Flanke von der rechten Seite drückte Prevljak den Ball über die Linie. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ex-Schalker Reese für die Gäste. Beim 0:2 sahen Abwehrspieler Henning Matriciani und Torwart Justin Heekeren bei seinem Profidebüt ganz unglücklich aus. Dem eingewechselten Kabadayi gelang nur noch der Anschlusstreffer.