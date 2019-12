Essen. Der FC St. Pauli rutscht nach dem 0:1 in Regensburg immer weiter in die Krise. Druck auf Trainer Luhikai nimmt zu.

St. Pauli verliert auch gegen Regensburg - Dresden Letzter

Immer ernster wird die Lage für den FC St. Pauli und dessen Coach Jos Luhukay. Nach dem 0:1 (0:1) beim Jahn Regensburg sind die Hamburger seit acht Spielen sieglos und nur noch einen Punkt vom ersten Abstiegsplatz entfernt.

Dynamo schaftt gegen Sandhausen nur ein 1:1-Unentschieden

Dynamo Dresden kommt in der 2. Fußball-Bundesliga auch unter Interimstrainer Heiko Scholz nicht in Tritt. Die Sachsen trennten sich am Sonntag 1:1 (1:1) vom SV Sandhausen und bleiben damit Tabellenletzter. Die frühe Dynamo-Führung durch Alexander Jeremejeff (5.) glich Robin Scheu (30.) vor 25 000 Zuschauern aus. Damit hat Dynamo aus den vergangenen neun Spielen nur einen Sieg geholt, Sandhausen ist seit sechs Partien ungeschlagen.

Wiesbaden und Darmstadt treten sich 0:0-Unentschieden. (sid/dpa)

