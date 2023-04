Teuchert führt Hannover zum ersten Auswärtssieg des Jahres

Bielefeld Nach neun sieglosen Auswärtsspielen am Stück hat Hannover 96 den freien Fall im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verhindert und den ersten Sieg in der Fremde seit September 2022 geschafft.

Die Niedersachsen gewannen das Duell mit Konkurrent Arminia Bielefeld vor 25.921 Zuschauern 3:1 (2:1) und haben sich mit 37 Punkten der größten Sorgen entledigt. Matchwinner war Doppeltorschütze Cedric Teuchert. Die Bielefelder hingegen können am Sonntag auf den Relegationsrang zurückfallen.

Die Niedersachsen, die in den vergangenen zwölf Spielen zuvor nur einen Sieg feiern konnten, kamen gleich mit dem ersten Angriff zur 1:0-Führung. Torjäger Teuchert traf nach Vorarbeit von Louis Schaub mit einem Schuss von der Strafraumgrenze. Angetrieben von den Fans im voll besetzten Stadion erzwang Stürmer-Oldie Klos in der intensiven Partie den Ausgleich im Nachschuss. Mit einem Handelfmeter brachte Teuchert sein Team mit dem 12. Saisontreffer erneut in Führung, ehe Schaub mit dem 3:1 für die Entscheidung sorgte. In der Schlussphase sah Hannovers Yannik Lührs noch die Rote Karte.