Hannover. Hannover 96 hat einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Liga verpasst. Der VfB Stuttgart ist wieder auf den zweiten Rang zurückgekehrt.

Tor von Schalke-Leihgabe Teuchert reicht Hannover 96 nicht

Der VfB Stuttgart ist wieder auf den zweiten Rang der 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Der Aufstiegsfavorit kam dank des späten Ausgleichtores von Mario Gomez zu einem 1:1 (0:0) beim FC St. Pauli und zog mit 35 Punkten am Hamburger SV (34 Punkte) vorbei. Der HSV tritt zum Abschluss des 20. Spieltages am Montagabend (20.30 Uhr) beim VfL Bochum an. Hannover 96 kam im Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus. Tief im Abstiegskampf steckt der Karlsruher SC nach einem 0:2 (0:2) gegen Holstein Kiel.

Der Wiesbadener Benedikt Röcker sorgte mit seinem Tor zum 2:2 (1:0) in der 90. Minute am Samstag für den Schlusspunkt einer am Ende packenden Partie in Hannover. Zuvor hatten Genki Haraguchi (83.) und Schalke-Leihgabe Cedric Teuchert (87.) das Spiel zugunsten der Gastgeber gedreht. Stefan Aigner hatte die Gäste in der 37. Minute in Führung gebracht. Hannover liegt nach vier Spielen in Folge ohne Sieg nur zwei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz.

Ein weiterer Ex-Schalker trifft am Samstag

Der Karlsruher SC gerät ebenfalls immer tiefer in die sportliche Krise. Nach einer erneut schwachen Leistung verloren die Badener am Samstag mit 0:2 (0:2) gegen Holstein Kiel und kassierten damit die vierte Niederlage in Serie. Ex Schalker Fabian Reese (26. Minute) und Finn Porath (31.) sorgten vor 12 403 Zuschauern im Wildparkstadion für den verdienten Sieg der Gäste, die damit ihren Mittelfeldplatz in der Tabelle festigten. Beim KSC sah Verteidiger Damian Roßbach (90.+2) für eine Tätlichkeit in der Nachspielzeit noch die Rote Karte.

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart kletterte vorerst auf den zweiten Tabellenplatz.. „Am Anfang haben wir uns schwergetan, wir hatten nicht die zwingenden Torchancen“, sagte Gomez bei Sky, „nach dem 0:1 haben wir endlich Zug zum Tor entwickelt. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden.“ (fs, dpa)