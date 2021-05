3:1! BVB II siegt in Straelen und steht vor dem Aufstieg

Straelen. Im Fernduell mit Rot-Weiss Essen hat der BVB II den entscheidenden Stich gesetzt. Während RWE verlor, gewann Dortmund 3:1 in Straelen.

Borussia Dortmund II hat in der Regionalliga West nach der verordneten Quarantäne das erste Spiel nach rund einem Monat Pause absolviert und dieses gewonnen. Gegner war der SV Straelen, der unter der Woche Rot-Weiss Essen im Halbfinale des Niederrheinpokals nach Elfmeterschießen geschlagen hat. Der BVB setzt sich trotz Rückstand mit 3:1 (1:1) durch und kann für die 3. Liga planen, denn Konkurrent Rot-Weiss Essen unterlag überraschend mit 1:2 bei der U21 des 1. FC Köln.

Die Elf von Enrico Maaßen hatte standesgemäß mehr Ballbesitz als Straelen, wurde dem Pokalfinalisten allerdings nicht gefährlich. Es war eine umkämpfte Anfangsphase und der SVS setzte das erste Ausrufezeichen. Nach einem wunderschön herausgespielten Angriff tauchte Kaito Mizuita frei vor Luca Unbehaun auf und verwandelte zum 1:0 (13.). Straelen legte einen kämpferischen Auftritt hin. Nach 22 Minuten mussten die Mannen von Benedict Weeks jedoch kurz zittern, nachdem Franz Pfanne im Strafraum zu Fall kam. Einen Kontakt gab es, doch dieser reichte dem Schiedsrichter nicht für einen Elfmeter.

Tobias Raschl gleicht für den BVB vor der Pause aus

Anders sah es in der 45. Minute aus. Ole Päffgen hielt gegen Steffen Tigges den Fuß drauf und es gab einen Strafstoß für Dortmund, den Tobias Raschl souverän zum Ausgleich verwandelte. Aus dem Spiel heraus konnte die Maaßen-Elf gegen engagierte Gastgeber nicht überzeugen. Mit dem Zwischenstand konnte der Favorit gut leben.

Die zweite Hälfte startete ruhig. Wie schon zu Spielbeginn hatte die Dortmunder Reserve mehr Ballbesitz, aber wurde vor dem gegnerischen Tor nicht zwingend genug. Straelen ließ sich nur kurz in der eigenen Hälfte einschnüren. Es entwickelte sich eine Partie, die von unkonzentriert ausgespielten Angriffen beider Mannschaften lebte. In der 70. Minute zeigte der Favorit aber dann doch mal seine spielerische Klasse: Nach einer Ecke spielte Ansgar Knauff einen Doppelpass mit Tigges und überlupfte anschließend den SVS-Keeper. 2:1 für den BVB!

Nur wenige Minuten später ließ Dortmund die Chance auf den dritten Treffer liegen. Nachdem Chaos in der SVS-Defensive brachte Tigges den Nachschuss aus fünf Metern nicht im Tor unter (74.). In der 88. Minute entschied der eingewechselte Alaa Bakir die Partie nach einem Konter mit dem Tor zum 3:1. Viel mehr passierte nicht mehr, Dortmund gewann mit 3:1 und unterstrich die Aufstiegsambitionen. Rot-Weiss Essen patzte währenddessen in Köln - die Tür für den BVB zur 3. Liga ist somit ganz weit aufgestoßen. Am Mittwoch geht es für den BVB gegen Rödinghausen weiter.

