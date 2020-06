Claus-Dieter Wollitz beim 1. FC Magdeburg freigestellt

Magdeburg. Der abstiegsgefährdete Drittligist 1. FC Magdeburg trennt sich von Trainer Claus-Dieter Wollitz. Ex-Profi Thomas Hoßmang übernimmt das Team.

Claus-Dieter Wollitz ist nicht mehr Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg. Der Verein gab am Mittwochabend bekannt, dass Wollitz von seinem Amt freigestellt wurde. Angesichts der akuten Abstiegsgefahr, die sich nach der 1:3-Niederlage am Dienstag bei FC Hansa Rostock noch verschärfte, soll ein neuer Impuls für die Wende sorgen. Diesen soll der ehemalige Profi Thomas Hoßmang geben, der bis Saisonende die Mannschaft betreut. Geschäftsführer Mario Kallnik wird in Personalunion als Sportlicher Leiter fungieren und Hoßmang und dessen Trainerstab unterstützen.

Wollitz war in der Winterpause verpflichtet worden, konnte die hohen Erwartungen des Zweitliga-Absteigers aber nicht erfüllen. Nach dem Neustart der 3. Liga nach der Corona-Pause errang der 1. FC Magdeburg unter seiner Leitung vier Zähler aus vier Partien. (dpa)