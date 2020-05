DFB-Bundestag: Fortsetzung der 3. Liga wird zum Spaltpilz

Frankfurt. Seit Wochen tobt ein Streit um die Fortsetzung der Drittliga-Saison. Am Montag berät der DFB-Bundestag über Anträge. Klagen stehen im Raum.

Der Verweis auf recht lange Arbeitstage in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat bei Fritz Keller und Friedrich Curtius nicht gefehlt, als Präsident und Generalsekretär kürzlich Einblicke in den Krisenalltag gewährten. „Minimum zwölf Stunden“ (Curtius) kämen schnell zusammen. Am Montag findet nun der erste Außerordentliche Bundestag statt, bei der 262 Delegierte erstmals in digitaler Form ihr Stimmrecht ausüben. Zum Spaltpilz für die Vertreter aus Regional- und Landesverbänden wird dabei die Saisonfortsetzung der 3. Liga.