DFB-Vize Frymuth kritisiert Klubs der 3. Liga scharf

Essen. DFB-Vizepräsident Peter Frymuth sagt über das Verhalten der Klubs: "Die Diskussionen waren schädlich für die gesamte Liga und den DFB."

Der DFB schaut derzeit offenbar mit deutlichem Stirnrunzeln auf die Klubs der 3. Liga. Peter Frymuth, Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, Präsident des Westdeutschen Fußballverbandes und Präsident des Fußballverbandes Niederrhein, gibt im Interview mit MagentaSport jedenfalls einen Einblick die Stimmungslage und findet klare Worte. Bei der Videokonferenz der Klubs seien „einige Beiträge gelegentlich über das Ziel hinausgeschossen sind. Aber im Wesentlichen Gesamtbild war es eine sachliche, auch informatorische Veranstaltung.“

Kritik an der öffentlich ausgetragenen Debatte

Vorher hatte es öffentlich Positionspapiere und Stellungnahme der Klubs zum Fortführen oder Beenden der Saison gegeben. Auch am Ende der Videokonferenz blieb die Meinung bei den Klubs geteilt, gab es nur eine knappe Mehrheit, die sich für die Fortsetzung der Saison aussprach.

Zur Debatte der vergangenen Tage fand Frymuth ein klares Urteil: Die öffentlichen Diskussionen „waren schon ein Stück weit abenteuerlich und eigentlich auch schädlich für die gesamte Liga. Also für alle 20 Klubs. Und für uns als Spielklassenträger, für den DFB, dann eben auch!“

Harte Worte vom DFB-Vizepräsidenten

Der DFB-Vize legt im Interview mit MagentaSport noch einmal nach: „Das muss man schon so deutlich sagen: Man muss es schon weit bringen, wenn ein Fachmagazin des Fußballs in Deutschland mit der Überschrift titelt ´Wie sich eine Liga selbst zerlegt!` Das muss man schon schaffen, dass so eine Schlagzeile mit Recht entwickelt wird und da ging es nicht um irgendwas, da ging es um die 3. Liga.“ (fs)