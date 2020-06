Kommentar Warum Kaiserslautern in der Corona-Krise profitieren könnte

Ausgerechnet im Jubiliäumsjahr hat der 1. FC Kaiserslautern Insolvenz angemeldet. Er könnte von der Corona-Krise profitieren. Ein Kommentar.

Was Misswirtschaft, Corona-Krise und ein Liga-Alltag ohne Zuschauereinnahmen dem Fußball antun können, zeigt sich im Südwesten. Der Traditionsverein 1. FC Kaiserslautern hat Antrag auf Insolvenz gestellt. Pleite – ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Vereinsikone Fritz Walter und das nach ihm benannte Stadion 100 Jahre alt werden. Das tut weh.

Der vorgesehene Neun-Punkte-Abzug ist ausgesetzt

Polzin, Jürgen Redakteur am 15.06.2020 um 19:18 Uhr