Weltmeister Kevin Großkreutz klagt gegen den KFC Uerdingen

Krefeld. Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz hat Ärger mit seinem Verein KFC Uerdingen. Der Drittligist erhebt schwere Vorwürfe gegen den Rio-Weltmeister.

Ex-Weltmeister Kevin Großkreutz hat großen Ärger mit seinem Arbeitgeber. Nicht zum ersten Mal in seiner Profi-Laufbahn als Fußballer. Dieses Mal klagt der Ex-Nationalspieler gegen seinen Arbeitgeber KFC Uerdingen. Am 17. September treffen sich beide Parteien vor dem Arbeitsgericht Krefeld zu einem Gütetermin. „Es ist zutreffend, dass der KFC Uerdingen und Kevin Großkreutz eine rechtliche Auseinandersetzung führen“, bestätigte der Fußball-Drittligist am Sonntag auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet, es gehe in dem Disput um Gehaltszahlungen. So soll Großkreutz seit drei Monaten auf die Zahlungen des ehemaligen Bundesligisten warten.

KFC Uerdingen wirft Großkreutz Gier vor

Aktuell deutet alles auf eine Schlammschlacht zwischen dem Ex-Dortmunder und seinem Verein hin. Der KFC macht in seiner Stellungnahme Großkreutz schwere Vorwürfe: „Als einziger Spieler der Mannschaft des KFC Uerdingen war Kevin Großkreutz nicht bereit, den Verein im Zuge der großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie zu unterstützen und entlasten. Trotz monatelanger Gespräche mit dem Spieler und seinem Berater war es nicht möglich, eine Einigung zu erzielen.“

Der Weltmeister von 2014 hat in Krefeld noch einen Vertrag bis zum Sommer 2021, spielt sportlich aber keine Rolle mehr. Seit seiner Verpflichtung vor zwei Jahren zählt er zu den Top-Verdienern beim KFC Uerdingen. Am Training nimmt der 32 Jahre alte Dortmunder indes normal teil.

Für den KFC Uerdingen ist es nicht der erste Rechtsstreit mit einem Spieler. In der jüngsten Vergangenheit sorgte der Klub um Mäzen und Präsident Mikhail Ponomarev aufgrund zahlreicher Dispute mit Spielern, Trainern und Mitarbeitern für Negativschlagzeilen. Ein von ihnen ist der frühere Stürmer Marcel Reichwein. Dessen Anwalt Horst Kletke erklärte gegenüber der Bild: "Ich vertrete noch mindestens zehn weitere Mandanten gegen den KFC. Darunter Spieler, Ex-Trainer oder auch Berater, die alle um ausstehende Gelder kämpfen." (fs mit sid)