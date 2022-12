Abschied von serbischer Fußball-Legende Mihajlovic

Rom Fans, Sportfunktionäre und Weggefährten haben in Rom Abschied vom verstorbenen Fußballprofi und Trainer Sinisa Mihajlovic genommen.

Zu dem Gottesdienst in der Kirche Santa Maria degli Angeli im Herzen der italienischen Hauptstadt kamen unter anderem die AS-Rom-Legende Francesco Totti und Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini. Vor der Kirche versammelten sich außerdem zahlreiche Fans vom Erstligisten Lazio Rom, für den Mihajlovic von 1998 bis 2004 gespielt hatte. „Ciao Sinisa uno di noi“ (Ciao Sinisa, du bist einer von uns) stand auf einem Banner.

Unter Applaus trug Mancini mit mehreren anderen Weggefährten den Sarg des Serben in die Basilika. Mihajlovic starb im Alter von 53 Jahren an einer Leukämie-Erkrankung, wie seine Familie mitgeteilt hatte. Der frühere Mittelfeldspieler gehörte Anfang der 1990er Jahre zu einer goldenen Generation der Fußballer aus dem ehemaligen Jugoslawien. Sein Tod sorgte landesweit für große Trauer. Neben mehreren Trainerstationen in Italien spielte er lange in der Serie A, etwa bei Sampdoria Genua, AS Rom, Lazio Rom und Inter Mailand.

Mihajlovics Blutkrebs-Erkrankung war seit 2019 bekannt. Zuletzt trainierte er seit 2019 den FC Bologna. Nach mehreren Behandlungen kehrte er wieder zurück auf die Trainerbank. Im September trennte sich der Verein dann von dem früheren jugoslawischen Nationalspieler, nachdem er im März dieses Jahres einen Rückfall seiner Krankheit bekannt gegeben hatte.