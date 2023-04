Acht Spiele Sperre für Fulhams Mitrovic nach Schiri-Schubser

London Trainer Marco Silva und Stürmerstar Aleksandar Mitrovic von Premier-League-Club Fulham sind wegen ihrer Ausraster im englischen FA Cup hart bestraft worden.

Angreifer Mitrovic wird wegen seiner Roten Karte nach einem Schubser gegen Schiedsrichter Chris Kavanagh im Viertelfinale gegen Manchester United für insgesamt acht Spiele gesperrt, wie der Verband FA mitteilte. Trainer Silva muss zwei Partien aussetzen. Außerdem verhängte der Verband Geldstrafen: Silva muss 40.000 Pfund (45.600 Euro) zahlen, Mitrovic 75.000 Pfund und der Verein zudem wegen Fehlverhaltens der Spieler 40.000 Pfund.

Mitrovic hatte die Londoner bei dem Spiel in Manchester am 19. März in Führung geschossen. Nach einer Roten Karte gegen Teamkollege Willian, der auf der Linie mit der Hand eine Chance vereitelte, griff der serbische Nationalstürmer dem Schiedsrichter an den Arm und schubste ihn - Platzverweis. An der Außenlinie tobte Trainer Silva und beleidigte den Referee und den vierten Offiziellen, dafür gab es ebenfalls Rot. Rekordmeister Manchester United gewann noch mit 3:1.