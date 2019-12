Mülheim. Beim Budenzauber treffen sich Fußball-Legenden des Ruhrgebiets: Die Ex-Profis sind am 5. Januar beim Traditionsmasters in Mülheim am Ball.

Alle Infos: So läuft das NRW-Traditionsmasters ab

Die Profis des FC Schalke 04, des VfL Bochum oder von Rot-Weiss Essen bereiten sich Anfang Januar auf die Restrunde vor. Ihre Traditions-Mannschaften schwitzen derweil seit Wochen. Der Grund: Die 15. Auflage des NRW-Traditionsmasters, das am Sonntag, 5. Januar, ab 12 Uhr in der Mülheimer innogy-Sporthalle stattfinden wird.

Es ist für die ehemaligen Profis der Reviervereine das Highlight des Jahres. „Man muss sich nur einmal anschauen, wer dort alles mitspielt. Alle Mannschaften, die den Fußball in unserer Region in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben, sind oder waren schon in Mülheim dabei“, sagt Schalke-Legende Gerald Asamoah, der auch auflaufen wird. Bei früheren Masters-Turnieren hatten die Schalker mit Legenden wie Klaus Fichtel, Klaus Fischer oder Rüdiger Abramczik gespielt. „Mit uns würden wir bei dem Tempo und dem Elan auf dem Platz keinen Blumentopf gewinnen“, sagt Olaf Thon, Weltmeister von 1990 und Leiter der Schalker Traditionsmannschaft. „Deshalb schicken wir Jungs wie Gerald Asamoah, Martin Max oder Oliver Reck ins Rennen. Wir wollen ja auch etwas reißen.“

Rot-Weiß Oberhausen ist der Titelverteidiger beim NRW-Traditionsmasters

Rund 2500 Zuschauer erwarten die Veranstalter bei dem Turnier, das Rot-Weiß Oberhausen zuletzt zweimal gewann. Für Schalke, Essen, Bochum, Duisburg und Co. gilt es, RWO endlich aufzuhalten und das Oberhausener Triple zu verhindern. RWE hat seine Mannschaft stark verjüngt, um den zahlreichen Essener Fans in der Mülheimer Sporthalle mehr Freude als in den Jahren zuvor zu bereiten. „Das Jahr 2020 soll ein erfolgreiches RWE-Jahr werden. Im Mai wollen wir alle den ersehnten Aufstieg feiern. Auch die Jugendmannschaften sind auf einem guten Weg zurück in die Junioren-Bundesligen. Wir wollen das rot-weisse Jahr mit einem Sieg beim Tradtionsmasters einläuten“, sagt Essens Torwart-Ikone Frank Kurth selbstbewusst.

Mit Andreas Rettig, zuletzt Geschäftsführer beim FC St. Pauli und zuvor auch bei der Deutschen Fußball-Liga tätig, hat RWE auch einen Edelfan beim Masters. „Als Vereinsmitglied drücke ich natürlich Rot-Weiss die Daumen“, sagte Rettig bereits, als er die Gruppen ausloste. In Gruppe A spielen Rot-Weiß Oberhausen, VfL Bochum, FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf, in Gruppe B treffen Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, Alemannia Aachen und die Mülheim All Stars aufeinander.

Die Preise beim NRW-Traditionsmasters

Eintritt: Vollzahler 14 €, Ermäßigt 10 € (Schüler, Studenten, Rentner, etc.), Familienkarte 27,- € (2 Erw./1Kind), Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Vorverkauf: Online unter www.wir-lieben-tickets.de und in allen Leserläden und Leserservices der Funke Medien NRW - WAZ / NRZ/ WP / WR