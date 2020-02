Auch auf Schalke: Lewandowski wird Bayern lange fehlen

München. Schock für Bundesliga-Tabellenführer Bayern München: Der Rekordmeister wird mehrere Wochen auf Stürmer Robert Lewandowski verzichten müssen.

Diese Nachricht könnte das Rennen im Kampf um die deutsche Meisterschaft beeinflussen: Der FC Bayern München wird in den nächsten vier Wochen ohne seinen Star-Stürmer Robert Lewandowski (31) auskommen müssen. Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Mittwoch mitteilte, zog sich der 31-jährige Pole beim klaren 3:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim englischen Vertreter FC Chelsea am Dienstag einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk zu.

Lewandowski, der die Torjägerliste der Königsklasse mit elf Treffern souverän anführt, müsse zunächst mit einer zehntägigen Gipsruhigstellung rechnen. Danach beginne das Aufbautraining, teilte der FC Bayern weiter mit. Stimmt die Ausfallprognose von Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, wird Lewandowski neben dem DFB-Pokalviertelfinale bei Schalke 04 am kommenden Dienstag und dem Rückspiel gegen die Londoner am 18. März auch mindestens die nächsten drei Ligaspiele (bei der TSG Hoffenheim, gegen den FC Augsburg, bei Union Berlin) verpassen.

Wird Lewandowski für den BVB-Kracher rechtzeitig fit?

Am 4. April kommt es zum Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und den Bayern. Ob Lewandowski bis dahin wieder zur Verfügung stehen wird, bleibt abzuwarten. Die Chancen des BVB wären bei einem Ausfall des Polen freilich nicht geringer. In der laufenden Bundesliga-Saison hat der 31-Jährige bereits 25 Tore in 23 Spielen erzielt. Lewandowski hatte vor seiner Verletzung noch realistische Chancen, den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 zu brechen. Dieses Ziel ist durch den Ausfall wohl kaum noch zu realisieren.

Lewandowski hatte am Dienstagabend beim FC Chelsea eine überragende Leistung gezeigt. Der Torjäger legte Gnabry die ersten beiden Treffer (51. und 54.) auf und beendete nach glänzender Vorarbeit des erneut überzeugenden Davies nach 673 Minuten seine Torblockade in K.o.-Spielen der Königsklasse (76.).