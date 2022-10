Auch der BVB verzweifelt: Wie Union Berlin die Bundesliga aufmischt

Union Berlin führt die Bundesliga-Tabelle nach zehn Spieltagen an.

Berlin. Tabellenführer Union Berlin ist das Team der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Als Märchen lässt sich diese Geschichte jedoch nicht erzählen.

Autos holpern über Kopfsteinpflaster, eine Straßenbahn quietscht, vereinzelt hasten Menschen über den Bürgersteig. Nur auf den kleinen Balkon am Köpenicker Rathaus achtet am Montagmorgen niemand, dabei könnte dieser noch eine große Bedeutung erlangen. Wenn, ja wenn diese besondere Geschichte im Osten Berlins weitergeschrieben werden würde. Union Berlin führt die Tabelle an – mit vier Punkten Vorsprung. Und wenn sich die Spieler eng aneinanderschmiegen würden, dann ließe sie auf jenem Rathausbalkon die Meisterschale präsentieren.