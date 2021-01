Aufregung um Reifs "Jungtürken"-Aussage – Sponsor will handeln

Essen. Der langjährige Fußball-Kommentator löste mit einer Äußerung im „Doppelpass“ Empörung aus – und bekam von Lukas Podolski einen Rat.

Der langjährige Bundesliga-Experte und Sportkommentator Marcel Reif (71) hat mit Äußerungen in der Sendung „Doppelpass“ von Sport1 für Irritationen gesorgt. In einer Debatte über Spieler des Bundesligisten Borussia Dortmund sagte Reif am Sonntag: „Nach dem Spiel gegen Stuttgart gab's ja die Herren Reus und Hummels, nicht etwa irgendwelche Jungtürken, sondern schon die Herren, um die es geht, die gesagt haben: Pass auf, wir sind eine Mannschaft, die kann nicht verteidigen.“

In den sozialen Netzwerken entwickelte sich eine Debatte um den von Reif verwendeten Begriff „Jungtürken“, der ihm zum Teil als Rassismus ausgelegt wurde. Ex-Nationalspieler Lukas Podolski twitterte: „Marcel Reif – der Name ist leider nicht Programm, stattdessen diese dumme Aussage. Beim nächsten Mal einfach die Klappe halten.“

Marcel Reif verteidigt „Jungtürken“-Formulierung

Später sagte Reif während der Sendung nach Sport1-Angaben: „Ich gebe zu, dass ich das Wort Jungtürken manchmal im Sprachgebrauch habe. Aber ist da ein rassistischer Unterton? Helft mir mal bitte, falls ich da etwas verpasst habe. Sollte ich irgendjemandes Gefühle verletzt haben, entschuldige ich mich dafür in aller Form. Mir fehlt aber so ein bisschen die Tiefe des Gedankens.“

Die "Jungtürken" waren eine liberale, politische Bewegung im Osmanischen Reich zurück. Der Begriff wird seit Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland auch verwendet, um junge Menschen mit radikalen politischen Ideen zu beschreiben.

Reifs Entgleisung könnte allerdings auch für die Sendung Konsequenzen haben. Am Sonntagabend meldete „Doppelpass“-Sponsor Check 24 Gesprächsbedarf an. Man verurteile Rassismus in jeglicher Form, hieß es in einem Tweet des Vergleichsportals. „Es tut uns daher sehr leid, dass es im Doppelpass zu dieser Äußerung gekommen ist. Wir werden dazu mit den Dopa-Verantwortlichen rasch das Gespräch suchen.“

Erst Ende November hatte Steffen Freund Der frühere Europameister und jetzige TV-Experte hatte Undiszipliniertheiten der Schalke-Profis Nabil Bentaleb und Amine Harit auf deren nordafrikanische Wurzeln zurückgeführt. (fs/dpa)