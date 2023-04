Serie A Auto von Lazios Immobile stößt in Rom mit Tram zusammen

Rom Der Kapitän des italienischen Hauptstadtclubs Lazio, Ciro Immobile, ist mit seinem Auto in Rom mit einer Tram zusammengestoßen.

Immobile saß am Steuer seines Wagens, als es zu dem Unfall kam, wie ein Sprecher der Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur in Rom sagte. Der 33-Jährige sei mit seinen Töchtern unterwegs gewesen, die nach dem Zusammenstoß für Kontrollen in ein Krankenhaus gekommen seien.

„Mir geht es zum Glück gut, mir tut nur mein Arm ein bisschen weh“, zitierte die „Gazzetta dello Sport“ den Nationalstürmer. Verletzt habe sich lediglich der Fahrer der Tram, berichtete die Zeitung. Auf Bildern, die italienische Medien veröffentlichten, war die kaputte Fahrzeugfront zu sehen - und die Tram, die infolge des Zusammenstoßes entgleiste.

Auch einige Passagiere der Tram seien für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die Polizei teilte zunächst keine Details zum Hergang des Unfalls mit. Ein Sprecher des Verkehrsunternehmen Atac konnte dazu auch keine Angaben machen.