Ballack: Neuer kann nur als Nummer eins zurück zur DFB-Tor

München Im Tor des FC Bayern steht Manuel Neuer wieder. Wenn er wieder für die Nationalmannschaft nominiert werden sollte, geht das nach Meinung von Michael Ballack nur in der alten Rolle.

Für den ehemaligen Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack kann Manuel Neuer nur als Stammtorwart zur DFB-Auswahl zurückkehren - oder gar nicht.

„Er war jahrelang unantastbar. Wenn er jetzt beim DFB in eine neue Rolle schlüpfen müsste, fände ich das schwierig. Wenn Manuel Neuer zurückkommt dann geht das nur als Nummer eins“, sagte der 47 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi der „Sport Bild“ (Mittwoch). Den ersten Schritt habe Neuer mit der Rückkehr ins Tor des FC Bayern München nach überstandenem Beinbruch nun gemacht. „Wenn er Top-Leistungen bringt, glaube ich an ein Comeback“, sagte Ballack.

Für die anstehenden Länderspiele gegen die Türkei in Berlin und gegen Österreich in Wien steht Neuer nicht im Kader der Nationalmannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte sich dazu mit dem Weltmeister von 2014 ausgetauscht. Die nächsten Länderspiele sind im März. Seit Neuers Verletzung ist Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona Stammspieler in der DFB-Auswahl.