Barça-Star Gündogan warnt vor angeschlagenem Neapel

Barcelona Barcelonas Gündogan hält den italienischen Meister Neapel trotz Dauerkrise für einen unangenehmen Gegner. Der Favorit auf den Champions-League-Titel kommt für ihn weder aus Spanien noch Italien.

Barça-Profi Ilkay Gündogan hält den schwächelnden italienischen Fußball-Meister SSC Neapel in der Champions League weiter für einen unangenehmen Gegner.

„Neapel scheint diese Saison ein paar Schwierigkeiten zu haben, nachdem sie letzte Saison noch souverän die italienische Liga dominiert haben. Sie sind aber auch wiederum sehr gefährlich, weil die Champions League jetzt die Chance ist, die Saison noch einigermaßen zu retten“, sagte der Nationalmannschafts-Kapitän der Deutschen Presse-Agentur vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Neapel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Die Italiener sind in der heimischen Liga abgeschlagen Tabellenneunter und haben am Montag mit einem Trainerwechsel reagiert: Statt Walter Mazzarri betreut jetzt der slowakische Nationalcoach Francesco Calzona die Mannschaft. „Lazio Rom ist in der Liga auf demselben Niveau und sie haben nun den FC Bayern besiegt“, warnte Gündogan mit Blick auf das jüngste 0:1 des FC Bayern bei Lazio, das in der Liga nur einen Punkt und einen Platz vor Neapel steht. „Italienische Mannschaften sind in K.o.-Runden immer schwierig zu bespielen.“

Als heißester Anwärter auf den Titel sieht Gündogan seinen Ex-Club Manchester City, der sein Hinspiel beim FC Kopenhagen bereits 3:1 gewann. „ManCity ist der Topfavorit“, meinte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler über den Titelverteidiger, „aber danach kommen viele Vereine, die eng dran sind. City marschiert diese Saison auch in der Liga nicht vorneweg.“

Auch dem FC Arsenal, der am Mittwoch beim FC Porto antritt, traue er den Einzug ins Champions-League-Finale zu, meinte Gündogan. „Wir sind wohl eher in der Außenseiterrolle, aber unterschätzen sollte man uns definitiv trotzdem nicht“, sagte er zu den Ambitionen des FC Barcelona. Die Katalanen gewannen die Champions League zuletzt 2015.