Barcelona: Von Wettbewerbsverzerrung trotz B-Elf keine Spur

Beim FC Barcelona läuft es in dieser Saison sportlich gewohnt rund, wenn man die Ergebnisse als Maßstab nimmt. Der Klub ist in der Liga Tabllenführer und in der Champions League weiter. Trotzdem scheint es nicht wirklich rund zu laufen - nach den hohen Ansprüchen des Klubs jedenfalls. Es gibt rund um Antoine Griezmann und Ousmane Dembele jede Menge Störgeräusche und ein beinahe schon peinliches Hin-und-her um den in Paris spielenden Neymar.

FC Barcelona. Gewohnt gute Leistungen

Wer sich aber über den spanischen Erstligisten vorschnell lustig machen wollte, sieht sich spätestens seit dem letzten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League eines Besseren belehrt. Der FC Barcelona ist und bleibt ein Ausnahmeklub. Viel war über die vermeintliche B-Elf und Wettbewerbsverzerrung spekuliert worden. Jetzt hat die B-Elf ihr Spiel in Mailand gegen Inter 2:1 gewonnen – und viele Kritiker zum Verstummen gebracht.

Der FC Barcelona ist eben auch jenseits von Lionel Messi, Luis Suarez und Marc-Andre ter Stegen so gut besetzt, dass er sich gegen einen starken Gegner durchsetzen kann. Und dass das kein Zufall ist, belegt ein Blick auf die vergangenen Jahre. Es ist, wenn man so will, der dritte souveräne Abschlussspieltag in Reihe. Von Wettbewerbsverzerrung trotz B-Elf also keine Spur.

Glanz und Spielfreude

Natürlich mag man wegen der Querelen neben des Platzes gelegentlich kopfschüttelnd auf den FC Barcelona blicken, aber letztlich spielen da einfach sehr viele verdammt gute Fußball-Profis, denen beim Spielen zuzuschauen einfach Spaß macht.

Natürlich leidet der deutsche Fußballfan gerne mit, wenn die Spieler seines heimischen Klubs sich in mitteleuropäisch- herbstlicher Tristesse vergeblich nach dem Ball strecken. Weil der FC Barcelona in seinen besten Momenten Glanz und unvergleichliche Spielfreude ausstrahlt hat der Klub auch in Deutschland viele Anhänger.