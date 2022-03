Leverkusen. Bayer Leverkusen tritt als Tabellendritter beim Spitzenreiter FC Bayern München an. Seit dem 1:5 im Hinspiel hat sich viel getan.

Als gebürtiger Schweizer kennt sich Gerardo Seoane mit hohen Gipfeln bestens aus – und auch in seinem Job als Fußballlehrer richtet der 43-Jährige den Blick gerne ganz nach oben. Bevor er im vergangenen Sommer aus seinem Heimatland nach Leverkusen wechselte, gewann der frühere Innenverteidiger mit den Young Boys aus Bern drei Meistertitel und ein Mal den nationalen Cup. Nach alter Gewohnheit visiert der Sohn spanischer Eltern nun auch bei seiner Arbeit in der Bundesliga die Spitze an – wo aktuell, ebenso gewohnheitsmäßig, der FC Bayern München thront.