Bayern-Debakel gegen RB Leipzig: Thomas Tuchel zerlegt seine Stars - "erschreckend"

München. Meister FC Bayern blamiert sich im Supercup gegen RB Leipzig. Nach der 0:3-Pleite im eigenen Stadion holt Thomas Tuchel zum Rundumschlag aus.

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel ist nach dem klaren 0:3 (0:2) im Supercup gegen RB Leipzig und dem missglückten Debüt von Harry Kane mit seinen Stars hart ins Gericht gegangen. Er sei „konsterniert. Die Enttäuschung ist riesig. Ich habe keine Lösung. Wir haben so gespielt, als ob wir vier Wochen nicht trainiert hätten. Das ist erschreckend“, schimpfte Tuchel nach dem kapitalen Saison-Fehlstart bei Sky.

Thomas Tuchel: "Ich erkenne nichts wieder"

Nach der Vorbereitung habe „Form, Verfassung und Stimmung“ noch gepasst, „aber diese riesengroße Diskrepanz ist mir unerklärlich. Das glaubt mir ja kein Mensch. Ich erkenne nichts wieder“, sagte ein vollkommen frustrierter Tuchel.

Man habe letzte Saison schon oft genug „gerätselt. Auf diese Frequenz haben wir uns wieder eingestellt. Ich weiß nicht, ob es ein inhaltliches Problem ist. Wir haben die falsche Frequenz, sobald wir etwas zu verlieren haben. Das ist dann nicht mehr die gleiche Gruppe“, so der Bayern-Coach extrem kritisch.

Dabei war die Euphorie bei den Bayern nach dem Rekordtransfer von Kane riesig gewesen. Der 30 Jahre alte Torjäger, der erst am Freitag in München gelandet war, wurde in der 63. Minute eingewechselt, konnte die Pleite aber auch nicht verhindern. (sid)

