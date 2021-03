Bayern-Profi Robert Lewandoski bejubelt mit Mitspieler Leon Goretzka sein historisches Tor, das 3:0 gegen Werder Bremen, mit dem er in der Torschützenrangliste Klaus Fischer einholt.

Bundesliga Bayern-Profi Lewandowski knackt in Bremen Fischers Tor-Marke

Essen. Bayern München schlägt Werder Bremen mit 3:1 Auch Stürmer Robert Lewandowski trifft und hat jetzt soviel Bundesliga-Tore wie Klaus Fischer.

Tabellenführer Bayern München hat sich mit einem lockeren Erfolg bei Lieblingsgegner Werder Bremen zumindest vorübergehend vom ersten Verfolger RB Leipzig abgesetzt. Das Team von Trainer Hansi Flick siegte am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 3:1 (2:0) im Weserstadion und besitzt mindestens bis Sonntag fünf Punkte Vorsprung auf die Sachsen.

Bayern-Profi Serge Gnabry, der einst auch für Werder Bremen spielte, zeigt zurückhaltend, aber deutlich an, dass er ein Tor erzielt hat. Foto: firo

Nationalspieler Leon Goretzka erzielte per Kopf nach einer Ecke das 1:0 für die Münchner (22.). Der starke Thomas Müller hatte den Ball verlängert und der 26-Jährige vollendete mit Wucht aus kurzer Distanz. Nach einer blitzschnellen Kombination über Joshua Kimmich und Müller erhöhte Serge Gnabry noch vor der Pause auf 2:0 (35.).

Das 3:0 von Robert Lewandowski (67.) hatte dann historischen Charakter. Der 32-Jährige holte mit seinem 32. Saisontreffer in der Liste der Bundesliga-Rekordtorjäger Klaus Fischer auf Platz zwei ein - beide stehen bei 268 Treffern. Nur Sturm-Ikone Gerd Müller hat mehr (365). Für die Gastgeber verkürzte Niclas Füllkrug (85.).

Trotz Pausenführung: Nächster Rückschlag für den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag kassiert. Bei Union Berlin verlor das Team von Trainer Markus Gisdol nach einer mäßigen Leistung 1:2 (1:0) und liegt weiter nur knapp vor den Abstiegsrängen. Der FC wartet seit fünf Spielen auf einen Sieg.

Die zuletzt formschwachen Berliner dürfen dagegen nach dem ersten Heimsieg seit knapp zwei Monaten den Blick wieder auf die Europapokal-Plätze richten. Mit 38 Punkten ist die Europa-League-Qualifikation im Bereich des Möglichen.

Der Ex-Herthaner Ondrej Duda (45.+2, Foulelfmeter) traf kurz vor der Pause zur Kölner Führung. Kapitän Jonas Hector war von Robin Knoche zu Fall gebracht worden. Max Kruse (48., Handelfmeter) und Kapitän Christopher Trimmel (67.) drehten das Spiel für Berlin.

Der Druck im Keller steigt: Quaison erlöst Mainz

Der FSV Mainz 05 heizt den Abstiegskampf an, der Druck im Keller steigt. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson bezwang am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg durch ein spätes Tor von Robin Quaison mit 1:0 (0:0) und kletterte zumindest für eine Nacht auf den Relegationsplatz. Am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) könnte Arminia Bielefeld mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen aber wieder vorbeiziehen.

Lange sah es aufgrund fahrlässiger Chancenverwertung nach dem dritten Mainzer Spiel in Folge ohne Tor aus, ehe der Schwede Quaison (84.) die Rheinhessen zwölf Minuten nach seiner Einwechslung erlöste und Freiburg den nächsten Dämpfer im Rennen um die Europapokalplätze verpasste. (sid)

