Bayern-Vorstand Salihamidzic erklärt im Doppelpass Nagelsmann-Entlassung

München/Essen. Experten-Runde im Sport1-Doppelpass diskutiert über das Aus von Julian Nagelsmann beim FC Bayern.

Der FC Bayern dominiert derzeit die Schlagzeilen: Die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann und die Verpflichtung Thomas Tuchels beschäftigt viele Fußballfans – und folgerichtig auch den Doppelpass bei Sport1. Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, besuchte die Talkrunde und versuchte, die aufsehenerregende Personalie zu erklären: „Die sportliche Entwicklung war das Wichtigste. Wir hatten seit vergangenen März immer wieder Spiele verloren, schwierige Phasen gehabt. Wenn die Kurve dauerhaft nach unten zeigt, muss man eine Entscheidung treffen.“

Ex-Bayern-Prof Stefan Effenberg assistierte dem Münchner Sportvorstand: „Es waren die extremen Schwankungen bei den Leistungen der Mannschaft. Man kann es deshalb nachvollziehen, dass der FC Bayern sich von Julian Nagelsmann getrennt hat.“

Mühsame Ursachenforschung beim TV-Talk

In der Runde wurde schnell klar, dass die Ursachenforschung bei dem Klub, der in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League eigentlich auf Kurs ist, nicht so einfach war: „Wir sind der Meinung, dass wir einen Top-Kader haben, war hatten auch einen Top-Trainer. Wir waren dann aber der Meinung, dass die Leistung nicht stimmt und wir deshalb handeln mussten. Wir können ja nicht die ganze Mannschaft austauschen.“

Vermutlich war der Wechsel auch durch die Möglichkeit einer Alternative bedingt. Das deutete Salihamidzic an: „Weil Tuchel auf dem Markt war, haben wir den Schritt gewagt.“

Mehr News und Infos zum Trainerwechsel beim FC Bayern München

In weiteren Fragerunden deutete sich an, wo das Problem gelegen haben könnte: „Es ist klar, dass man heute viel mehr als früher eine Spielidee haben muss. Der Trainer muss aber auch einen konsequenten Führungsstil haben, seine Ideen auf den Platz bringen.“ Ob es daran bei Julian Nagelsmann, dessen Verpflichtung Salihamidzic beim TV-Talk verteidigte, gemangelt haben könnte, dass führte der Repräsentant des FC Bayern im Doppelpass dann nicht aus.

Besonders stark musste sich Hasan Salihamidzic bei der Frage winden, warum, Julian Nagelsmann von seiner Entlassung durch Journalisten erfahren hatte: "Wir haben uns total fair verhalten. Wir haben das nicht geleakt. Das muss von der anderen Seite kommen", sagte der Bayern-Vorstand. Man habe erst Thomas Tuchel "klar machen" müssen, bevor man sich vom bisherigen Trainer trennt. Und sagte damit gleichzeitig, ohne das explizit auszusprechen, dass es möglicherweise von Tuchels Seite, also aus dem Umfeld seines Beraters, an die Medien durchgestochen wurde. (jk)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball