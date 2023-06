Belgier Openda liebäugelt mit Wechsel zu RB Leipzig

Hat Interesse an einem Wechsel zu RB Leipzig: Lois Openda.

Leipzig Lois Openda vom RC Lens liebäugelt öffentlich mit einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig. „Leipzig könnte ein guter Verein sein, der mir hilft, einen Schritt nach vorn zu machen“, sagte der belgische Nationalspieler in einem Interview bei RTLsports Belgien. Der 23 Jahre alte Stürmer hat in dieser Saison 21 Tore in 38 Spielen für den französischen Erstligisten erzielt.

„Ich bin ein Spieler von Lens und die Vereine müssen miteinander reden. Mein Agent regelt das auch. Ich bin hier in der Nationalmannschaft, um mich zu konzentrieren und meiner Nation zu helfen“, sagte Openda, der in Leipzig Nachfolger von Bundesliga-Torschützenkönig Christopher Nkunku werden soll. Als Ablösesumme sind mehr als 30 Millionen Euro im Gespräch.