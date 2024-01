Bericht: Jérôme Boateng vor Wechsel nach Italien

Rom Der ehemalige Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng steht einem Bericht der italienischen Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ zufolge kurz vor einem Wechsel nach Italien.

Der 35-Jährige, der zuletzt in Frankreich bei Olympique Lyon gespielt hatte, solle beim derzeitigen Tabellenletzten der Serie A, US Salernitana, einen Fünf-Monats-Vertrag bis zum Ende der Saison erhalten, meldete das Blatt auf seiner Webseite.

Im Prinzip sei man sich mit dem ehemaligen Spieler von Bayern München auch schon über das Gehalt einig: etwa eine halbe Million Euro. Allerdings müsse der Verein aus der süditalienischen Stadt Salerno zuvor noch andere Spieler verkaufen, um keine zusätzlichen Kosten entstehen zu lassen. Der „Gazzetta“ zufolge soll Boateng auch eine Option auf eine Verlängerung des Vertrags bekommen. An den Verhandlungen sei sein ehemaliger Bayern-Mitspieler Franck Ribéry beteiligt gewesen, der seine Karriere 2022 in Salerno beendet hatte.

Boateng war bei der WM 2014 in Brasilien mit Deutschland Weltmeister geworden. Mit dem FC Bayern gewann er zweimal die Champions League. Derzeit hat er keinen Verein. Zwischenzeitlich hatte es auch Gespräche über eine Rückkehr zu den Bayern gegeben, aber ohne Erfolg. Sein Halbbruder Kevin-Prince Boateng hatte längere Zeit in Italien gespielt, unter anderem beim AC Mailand und in Florenz.