Bierhoff nach DFB-Abschied: Druck ist weg

Berlin Oliver Bierhoff drückt der Nationalmannschaft bei der EM als Fan die Daumen. Einen Unterschied zu früher spürt der einstige DFB-Direktor und Europameister sehr deutlich.

Oliver Bierhoff sieht sich nach seinem Abschied vom DFB weiterhin als größter Fan der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Sie sei und bleibe das wichtigste Team Deutschlands, sagte der Europameister von 1996 und frühere Direktor des Deutschen Fußball-Bundes in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. Bierhoff war nach dem Vorrunden-Aus des DFB-Teams bei der Weltmeisterschaft in Katar beim Verband ausgeschieden.

Der 55-Jährige will die Heim-EM im kommenden Sommer als Fan erleben und auch in den Stadien dabei sein. „Was ich schon jetzt an Unterschied merke: Der Druck ist weg“, sagte Bierhoff. „Ich spüre auch, was es für ein unglaubliches Privileg ist, unten auf dem Rasen stehen und Verantwortung für eine Mannschaft haben zu dürfen. Das ist etwas Großartiges. Ich war immer jemand, der gerne Druck und Verantwortung hatte.“

Auf die EM in Deutschland sollten sich alle freuen, meinte der ehemalige Stürmer. „Wir erleben gerade eine Stimmung rund um die Nationalmannschaft, die gewisse Parallelen zur Stimmung im Land aufweist. Ich hoffe, dass wir es schaffen, die EM positiv zu nutzen und die Stimmung etwas aufzuhellen“, sagte Bierhoff. Das gehe am besten mit einer guten und erfolgreichen deutschen Nationalmannschaft. Den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte er als Top-Trainer, dem er genauso wie der Mannschaft die Daumen drücke.

Bierhoff engagiert sich seit Kurzem als Berater des Football-Teams New England Patriots aus der nordamerikanischen Liga NFL.