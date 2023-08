Bundesliga-Auftakt: Pfiffe für The BossHoss und Lothar Matthäus

Bremen. Der Auftakt der Bundesligasaison begann mit einem umstrittenen Vorprogramm. Gerade der Auftritt von "The BossHoss" wurde kritisiert.

Mit der Partie Werder Bremen gegen den FC Bayern wurde am Freitagabend die neue Saison der Fußball-Bundesliga eingeleitet. Vor dem Anpfiff gab es allerdings schon viele Pfiffe. Die meisten davon für die Band "The BossHoss", die die deutsche Nationalhymne zum Besten gab.

Die deutsche Rock-Country-Band "The BossHoss" hatte 2011 mit dem Song "Don't Gimme That" den Durchbruch geschafft, der Titel schafft es auf Platz acht der deutschen Charts. Die Gesichter der Band, Alec Völkel und Sascha Vollmer, waren zuletzt unter anderem Coaches bei der Gesangs-Castingshow "The Voice of Germany". Nun gab es allerdings neben zaghaftem Applaus auch viele Pfiffe im Bremer Weserstadion, als sie am Freitagabend die Nationalhymne sangen. "Die Rock-Nationalhymne von The Boss Hoss. Klang nach Rausschmeißerlied um 5 Uhr früh in der Disco", schrieb ein User im Sozialen Netzwerk Twitter. "Sarah Connor ist alles verziehen", meinte ein anderer und erinnerte an die deutsche Sängerin, deren stark kritisierter Auftritt mit Textfehler bei der Eröffnung der Allianz Arena im Jahr 2005 noch imemr unvergessen ist. "Das hat unsere Hymne nicht verdient", schrieb ein weiterer nach dem Ende des Auftritts von "The BossHoss".

Auch Pfiffe für Lothar Matthäus

Zuvor war auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ausgepfiffen worden, als er die Meisterschale aufs Spielfeld trug. Der 62-Jährige hatte zuletzt die Bayern und deren Trainer Thomas Tuchel für die Auftritte der jüngsten Vergangenheit stark kritisiert. Aber auch die Werder-Fans werden Matthäus als Ex-Bayern nicht gerade mögen. Dass er zudem am Freitag im Stadion in einem Werbetrailer der Bundesliga zu sehen war und die Fans den wachsenden Kommerz der Liga ohnehin nicht gutheißen, mag auch einen Teil zu den Pfiffen beigetragen haben.

"The BossHoss" hatten sich sehr auf ihren Auftritt gefreut. "Es ist ein ganz besonderes Ereignis, da gucken Millionen Fußballfans zu. Da unterbrechen wir gerne unsere Tourproben für", sagte Vollmer vor dem Auftritt. "The BossHoss" gehen in vier Wochen auf ihre "Electric Horsemen"-Tour.

Die Werder-Fans hatten zudem eines gestorbenen Fans gedacht. Zu einer in schwarz gehaltenen Choreografie und einem Bild des jungen Fans stand „dein Herz wird ewig weiterbrennen - Tobi unvergessen“. Der Fan war bei einem Unfall gestorben, teilte Werder am Freitag mit. (Gold)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball