Relegation Bundesliga und 2. Bundesliga 2022: TV, Spiele, Termine

Essen. Vier Vereine müssen nach dem Saisonende in den deutschen Profiligen in die Verlängerung. Eine Übersicht zur Relegation mit allen Terminen.

Zwei wichtige Entscheidungen stehen in den deutschen Profiligen noch an. In der Relegation kämpfen vier Vereine um den Klassenerhalt oder den Aufstieg. Für Hertha BSC geht es gegen den Hamburger SV um den Verbleib in der Bundesliga. Eine Etage tiefer streiten sich die Traditionsklubs Dynamo Dresden und 1. FC Kaiserslautern um den letzten Startplatz in der 2. Bundesliga. Der Verlierer des Duell wird in der kommenden Drittliga-Saison Gegner des MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen sein.

Bundesliga-Relegation: Die Termine in der Übersicht

Paarung: Hertha BSC gegen Hamburger SV

Hinspiel in Berlin: Donnerstag, 19. Mai um 20.30 Uhr

Rückspiel in Hamburg: Montag, 23. Mai um 20.30

TV-Übertragung: Sky und Sat.1

Hertha BSC geht mit einem miserablen Gefühl in die erste Relegation seit zehn Jahren. Drei dicke Chancen auf den Klassenverbleib wurden verspielt. Trainer Felix Magath bittet von Dienstag an in ein Trainingslager ins Olympia-Trainingszentrum nach Kienbaum. Fraglich ist, ob Torwart Marcel Lotka nach seinem Nasenbeinbruch aus dem Dortmund-Spiel rechtzeitig fit wird. Dagegen herrscht beim HSV nach fünf Siegen im Saisonendspurt in Serie Zuversicht, dass nach dem Abstieg im Jahr 2018 im vierten Anlauf endlich die Rückkehr ins Oberhaus gelingt. Trainer Tim Walter hat dem Team um Torjäger Robert Glatzel (22 Treffer) neues Leben eingehaucht.

Zweitliga-Relegation: Die Termine in der Übersicht

Paarung: Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern

Hinspiel in Kaiserslautern: Freitag, 20. Mai um 20:30 Uhr

Rückspiel in Dresden: Dienstag, 24. Mai um 20:30 Uhr

TV-Übertragung: Sky und Sat. 1

Im ersten Spiel empfängt der 1. FC Kaiserslautern als Drittliga-Dritter am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) den Zweitliga-Drittletzten Dynamo Dresden. Die Partie im Fritz-Walter-Stadion ist mit fast 50 000 Zuschauern längst ausverkauft. Die Pfälzer hatten sich vergangene Woche nach dem verpassten direkten Aufstieg von Trainer Marco Antwerpen getrennt und Dirk Schuster als Nachfolger verpflichtet. Dresden kommt mit Chefcoach Guerino Capretti, der seit seinem Amtsantritt im März noch keines seiner zehn Spiele gewonnen hat. Dynamo ist sogar schon seit 17 Partien sieglos. Das Rückspiel gegen den FCK ist am 24. Mai. (fs mit dpa)

