Bunte Schühchen und Sportwagen: Baumgart kritisiert Profis

Steffen Baumgart, Trainer des Bundesligisten 1. FC Köln, kritisiert eine übertriebene Selbstdarstellung von Profis in sozialen Netzwerken oder auf dem Platz.

Köln. Mit der Schiebermütze auf dem Kopf hat Trainer Steffen Baumgart in Köln längst Kultstatus erlangt. Doch auch seine markigen Sprüche kommen an.

Köln-Trainer Steffen Baumgart hat die Selbstinszenierung von Profi-Fußballern kritisiert. „Wir sollten aus Profis nichts machen, was sie nicht sind“, sagte Baumgart dem Magazin „11Freunde“. „Fußballer sind keine Trendsetter und auch keine Mode-Ikonen, sondern immer noch Leute, die deshalb in der Öffentlichkeit stehen, weil sie Bock haben, gepflegt gegen eine Pille zu treten.“

Baumgart: Erfolge sind immer Teamleistung

Zwar hätten auch früher schon Fußballer einen „Knall“ gehabt und sich mal einen Sportwagen geleistet, „aber das ganze Drumherum mit den Haaren, den bunten Schühchen, den Aktionen in den Sozialen Netzwerken, rappende Fußballer, sorgt dafür, dass einige vergessen, dass immer noch das Kollektiv über allem steht.“ Erfolge im Fußball seien immer eine Teamleistung, sagte der Chefcoach des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. „Ohne die anderen zehn ist auch der beste Kicker der Welt nur eine Wurst.“

In Köln will Baumgart mit seiner Offensivtaktik die Spieler motivieren: „Ich will mithelfen, dass hier alle wieder daran glauben, dass man attraktiven Fußball spielen und trotzdem erfolgreich sein kann.“ (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fußball