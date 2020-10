BVB-Boss Watzke kämpft im Sportstudio um den Spielbetrieb

"Wir müssen irgendwann wieder Geld einnehmen." Das ist, kurz gesagt, die zentrale Botschaft von BVB-Boss Hans-Joachim Watzke in diesen Tagen. Genau so formulierte er sie daher auch im ZDF-Sportstudio. Die aktuelle Lage mit der erneuten Beschränkung der Zuschauerzahlen sei natürlich "ein Rückschlag". Watzke wählte für seinen Auftritt eine interessante Mischung aus Demut und Kampfeslust.

Beinahe verzweifelt klang der Satz. "Wir brauchen zumindest die Geisterspiele." Das darüber diskutiert werde verstehe er nicht. Der Fußball habe ein "Superkonzept" vorgelegt, die Menschen in Sinsheim, wo der BVB am Nachmittag gegen Hoffenheim gespielt hatte, hätten sich superdiszipliniert verhalten: "Wenn sich in Deutschland bei Veranstaltungen die Menschen überall so diszipliniert verhalten hätten, würden wir über ganz andere Zahlen sprechen", sagte Watzke selbstbewusst und griff kurz darauf Bundeskanzlerin Angela Merkel frontal an: "Ich verstehe nicht, dass sie sagt, es gebe in diesen Tagen Wichtigeres als Fußball. Das ist doch nicht die Frage. Wir sollten uns lieber mit der Gefährdungslage auseinandersetzen." Und da sei der Fußball eben sehr gut aufgestellt, soll der Zuhörer den Satz verlängern.

Watzke steht zu dem DFL-Konzept

Trotz des erkennbaren Frustes will Watzke das Konzept der DFL nicht aufschnüren: "Wir haben der Politik ein Angebot gemacht. Die Politik ist da nach intensiven Diskussionen drauf eingestiegen. Es sei ein Gebot "der Verlässlichkeit, dass wir jetzt zu unserem Gebot stehen und nicht gleich versuchen, nachzuverhandeln".

Die Zwickmühle des Profifußballs

Die Auftritt zeigte schnell, in welcher Zwickmühle der Klubboss stellvertretend für den Profi-Fußball steckt. Bereits am Morgen hatte er in einem Zeitungsinterview angedeutet, dass es für einige Klubs sehr schwer werden könnte, wenn der Spielbetrieb eingestellt würde. "Ich möchte nicht in der Haut mancher Kollegen stecken", sagte er dann auch im Sportstudio und orakelte: "Zwei oder drei Jahre hält das doch keiner durch."

Im Interesse der Klubs muss der Dortmunder Funktionär daher einen Spagat wagen, Lobbyarbeit für einen den Bedingungen angemessen möglichst reibungslosen Spielbetrieb zu betreiben, ohne dabei die fragile, fußballkritische Meinung jenseits der Fußballszene in Deutschland anzuheizen. (jk)