BVB gegen Bayern - alle umstrittenen Szenen im Video

Das hochexplosive Nachspiel war noch aufregender als 100 Minuten wildes Gipfel-Spektakel. Borussia Dortmund fühlt sich nach einer ganz bitteren Pleite von Felix Zwayer betrogen - und Jude Bellingham übertrat mit einem Donnerschlag Grenzen. „Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal Spiele verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?“, schimpfte der BVB-Jungprofi beim norwegischen Sender Viaplay Fotball. Das saß, und es wird gewiss Konsequenzen haben.

„Das geht einen gewaltigen Schritt zu weit“, polterte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn am Sonntag bei Sky90: „Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendein Spieler schon mal was in der Art von sich gegeben hat.“

Das 2:3 (1:2) im turbulent-faszinierenden Spitzenspiel gegen Bayern München, ein „großer Skandal“, wie Erling Haaland motzte, war für den BVB ein Schlag in die Magengrube. Und anscheinend war es Grund genug, an den größten Schiedsrichter-Eklat der Ligageschichte zu erinnern: 2004 hatte Zwayer den Akten zufolge als Assistent Geld vom Drahtzieher Robert Hoyzer angenommen. Später deckte er den Skandal mit auf, eine Manipulation wurde ihm trotz Sperre nie nachgewiesen.

Doppelpack durch Ex-BVB-Stürmer Lewandowski

Julian Brandt (5./1:0) und Erling Haaland (2:2/47.) trafen für den BVB, Robert Lewandowski (9./78., Handelfmeter) und Kingsley Coman (44.) für den FC Bayern. (sid)

