BVB verlängert mit Torwart Alexander Meyer bis 2025

Dortmund. Borussia Dortmund schafft mit der Vertragsverlängerung von Alexander Meyer Planungssicherheit im Tor hinter Stammkraft Gregor Kobel.

Borussia Dortmund ist auf der Position des Torhüters glänzend besetzt, glaubt man der Rangliste des Kickers. Das Fachmagazin stufte BVB-Schlussmann Gregor Kobel erst kürzlich als ersten Vertreter in der Kategorie Internationale Klasse ein. Damit war der Schweizer, der womöglich zur neuen Saison auch noch die Kapitänsbinde von Marco Reus übernimmt, zum besten Torhüter der Bundesliga gekürt. Dass sich Dortmund, wenn Kobel mal ausfällt, aber auch auf seine Nummer zwei verlassen kann, hat Alexander Meyer in der zurückliegenden Spielzeit gezeigt. Nachvollziehbar daher, dass der Vizemeister nun den Vertrag mit dem 32-Jährigen vorzeitig bis 2025 verlängert hat.

Als BVB-Torhüter Kobel ausfiel, war Meyer zur Stelle

„Ich freue mich über das Vertrauen des BVB und die damit verbundene Vertragsverlängerung“, erklärte Alexander Meyer am Freitagmorgen. „Vom ersten Tag an wurde ich in Dortmund von jedem Einzelnen super aufgenommen und habe mich direkt wohlgefühlt. Jeder hat schon in der vergangenen Saison gesehen, was mit diesem Verein möglich ist. Ich werde meinen Teil dazubeitragen, dass wir in naher Zukunft Erfolge feiern und Titel holen. Ich bin sehr glücklich darüber, weiterhin ein Teil der BVB-Familie zu bleiben.“

Alexander Meyer war zu Beginn der abgelaufenen Saison ablösefrei von Jahn Regensburg zum BVB gewechselt. Als sich Gregor Kobel im September 2022 einen Muskelfaserriss zuzog, kam Meyer viermal zum Einsatz. In der zweiten Saisonhälfte sprang der 1,95 Meter große Torhüter dann noch dreimal ein, als Kobel Oberschenkelprobleme hatte.

Beim BVB sind nicht nur die Ballfangkünste von Alexander Meyer gefragt. „Alex ist viel mehr als ein zweiter Torhüter“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl. „Immer dann, wenn er gebraucht wurde, hat er auf außerordentlich hohem Niveau seine Fähigkeiten gezeigt. Er ist ein absoluter Teamplayer, ein toller Fußballer und ein sehr verlässlicher Profi mit Lebenserfahrung, der einer Mannschaft Ruhe und Sicherheit verleiht.“

