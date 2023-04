Wo ist das Tor? Heiko Herrlich schaut als BVB-Stürmer in die Ferne.

Borussia Dortmund 25 Jahre Torfall von Madrid - Ex-BVB-Stürmer Heiko Herrlich erinnert sich: "Was machen die dann da"

Dortmund. Der BVB spielte in Madrid - schon vor dem Anpfiff fiel ein Tor. Der ehemalige Dortmunder Heiko Herrlich erinnert sich an das legendäre Spiel.

Vor 25 Jahren fiel das frühste Tor der Champions-League-Geschichte. Der "Torfall von Madrid" ging in die Geschichte ein, der BVB spielte am 1. April 1998 im Halbfinale gegen Real Madrid und plötzlich musste der Anpfiff verschoben werden, weil ein Tor umgefallen war. 76 Minuten dauerte es, ehe es losgehen konnte, Dortmund verlor 0:2. Heiko Herrlich, 51, ehemaliger Dortmunder Angreifer, erinnert sich.

Herr Herrlich, 25 Jahre Torfall von Madrid. Woran erinnern Sie sich?

Heiko Herrlich: Ich weiß noch, dass ich auf dem Platz neben Stéphane Chapuisat stand und wir gesagt haben: ‚Was machen die denn da.‘ Das Tor war umgefallen, wir mussten wieder in die Kabine – und wussten nicht, wie lange.

Was macht man da?

Heiko Herrlich: Wir haben uns warmgehalten, aber es war komisch. Ich stand voll unter Strom, dann fiel die Anspannung wieder ab. Gerd Niebaum kam in die Kabine und sagte: ‚Wir spielen nur unter Protest.‘ Für mich gab es aber auch einen Vorteil.

Nämlich?

Heiko Herrlich: Ich habe damals, heute steht das vermutlich auf der Dopingliste, ein Cortison-Präparat gegen Heuschnupfen genommen, das hat die Lungen geweitet, nur dauerte es immer eine Stunde. Als meine Lunge aufging, haben wir dann angefangen. Ich sollte Roberto Carlos am Flanken hindern, aber ich verletzte mich am Muskel. In der Halbzeit ging es eigentlich nicht mehr weiter, Trainer Nevio Scala bat mich, es trotzdem noch mal zu versuchen. Ich zog mir leider einen Muskel-Bündelriss zu.

Oh nein, das Tor ist umgefallen. Und jetzt? Es entwickelt sich ein legendärer BVB-Abend in Madrid. Foto: firo

Sie verloren 0:2, wäre es ohne den Torfall anders ausgegangen?

Heiko Herrlich: Nein, das glaube ich nicht. Real Madrid hatte damals einfach eine Super-Mannschaft und bei uns fehlten viele Spieler.

Legendär wurde der Torfall auch wegen der Moderation von Günther Jauch und Marcel Reif. Haben Sie davon etwas mitgekommen?

Heiko Herrlich: Mein Vater hat mich nach dem Spiel angerufen und mir erzählt, wie lustig das war. Er musste sehr lachen. Ich habe es mir dann noch mal in Auszügen angeschaut.

Kommen wir zur aktuellen Situation. Kann der BVB Meister werden?

Heiko Herrlich: Die Chance ist so groß wie nie. Dortmund darf nicht verlieren in München, dann ist alles möglich. Der BVB hat in der Rückrunde unter Edin Terzic einen Riesenschritt gemacht.

