Ärger bei U19: BVB lehnt Spielverlegung nach Corona-Fall ab

Dortmund. Alemannia Aachen trat beim BVB nach einem positiven Corona-Fall nicht an. Die Dortmunder lehnten eine Spielverlegung ab.

Das zweite Saisonspiel der BVB-U19 konnte nicht wie geplant am Sonntag um 11 Uhr stattfinden. Der Gegner, die U19 von Alemannia Aachen, ist nicht an der Sportstätte BVB-Fußballpark Hohenbuschei im Stadtteil Brackel erschienen. Grund dafür war der bereits bekannte positive Corona-Fall aus dem Leistungsbereich der Alemannia.

Da sich etliche Spieler der Aachen-U19 noch am Donnerstag in Quarantäne befanden und erst am Freitag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnten, haben die Verantwortlichen sich dazu entschieden, nicht zum Tabellenführer Dortmund zu reisen: „Es macht aus gesundheitlicher Sicht keinen Sinn, nach einer einzigen Trainingseinheit von 0 auf 100 in das Spiel zu gehen. Da die Fürsorgepflicht für unsere Spieler im Vordergrund steht, haben wir uns dazu entschieden, bei diesem Spiel nicht anzutreten“, sagte Aachens Trainer Dietmar Bozek im Gespräch mit RevierSport.

BVB war zu keiner Einigung bereit

Dabei hatte der Verein unter der Woche versucht mit dem Gegner aus Dortmund eine Lösung zu finden, so Bozek: „Wir haben die ganze Woche, auf Anweisung vom DFB, versucht, uns mit den Dortmundern zu einigen. Im Notfall wären wir sogar außerhalb des Wochenendes für ein Nachholspiel gekommen. Die haben sich aber auf nichts eingelassen und darauf bestanden, dass das Spiel heute stattfinden soll.“ Aufgrund des positiven Corona-Falls bei der Alemannia wurde schon das erste Saisonspiel, welches am vergangenen Wochenende stattfinden sollte, verlegt. Somit steht die Bozek-Elf nach zwei Wochen Saison ohne absolviertes Spiel dar.

Dortmunds U19-Coach Mike Tullberg konnte die Entscheidung des Gegners aus Aachen nicht nachvollziehen: „Wir wissen alle, dass die Zeit, die jetzt auf uns zu kommt schwierig wird. Es gibt aber genügend Beispiele von anderen Vereinen, die Spieler nicht einsetzen können, weil diese sich in Quarantäne befinden. Der Stand der Dinge heute ist, dass Aachen heute alle Spieler zu Verfügung hatte“. Weiter sagte der gebürtige Däne, dass der BVB sich dazu entschieden hat jedes Spiel wahrzunehmen, wenn es geht. In der Vorwoche trat die U17 der Dortmunder bei Borussia Mönchengladbach an, als drei Spieler aufgrund ihrer Nationalmannschaften nicht trainieren konnten.





Trainer Tullberg zeigt sich entäuscht über die Spielabsage: „Meine Aufgabe als Trainer ist es Spiele zu gewinnen. Wir hätten heute natürlich gerne gespielt.“ Das abgesagte Spiel wird aller Voraussicht nach mit 2:0 für den BVB gewertet.







Anstatt des Meisterschaftsspiels schnappte die BVB-U19 sich für zwei vollständige Mannschaften jeweils einen Spieler aus der U17 und der U23 und absolvierte am Sonntagmorgen ein Trainingsspiel untereinander, um Spielpraxis zu sammeln.