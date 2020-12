Auch Can fehlt dem BVB – Guerreiro gegen Rom dabei

Personeller Rückschlag für Borussia Dortmund vor dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom am Mittwoch (21 Uhr/Sky): Emre Can wird fehlen, weil er nach einem Schlag aufs Sprunggelenk noch Probleme hat. Der Defensiv-Allrounder nahm am Dienstagabend nicht am Abschlusstraining teil. Im Klub hofft man, dass er am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung steht.

Bessere Nachrichten gibt es dagegen von Raphael Guerreiro: Der Portugiese, der beim 1:2 gegen den 1. FC Köln wegen Oberschenkelproblemen fehlte, war im Abschlusstraining dabei – und kann auch am Mittwochabend gegen Lazio die linke Abwehrseite besetzen.

BVB: Dan Axel-Zagadou könnte gegen Lazio eine Option sein

Das immerhin erspart Trainer Lucien Favre das ganz große Kopfzerbrechen in der Defensive. Auf der rechten Abwehrseite nämlich fehlt ihm schon Thomas Meunier, der in der Öffentlichkeit zwar kritisch gesehen wird, bei Favre aber aufgrund seiner Defensivstärke höchstes Ansehen genießt: In allen 15 Pflichtspielen der laufenden Saison stand der Belgier auf dem Platz.

Wer Meunier ersetzen soll, wollte Favre am Tag vor dem Spiel noch nicht verraten: „Das hängt davon ab, mit welchem System wir spielen, ob es eine Dreier- oder Viererkette wird“, sagte der Schweizer. Die Dreierkette nämlich ist inzwischen wieder möglich, weil immerhin genügend zentrale Abwehrspieler zur Verfügung stehen: Dan-Axel Zagadou nämlich trainiert nach seiner langwierigen Knieverletzung schon eine ganze Weile wieder mit und wäre schon für das Lazio-Spiel eine Option. Eine weitere ist Lukasz Piszczek.

Der ist beim BVB zwar offiziell als Außenverteidiger angestellt, dort aber sieht ihn Favre kaum noch – denn mit 35 Jahren fehlt dem Polen inzwischen das Tempo für den Flügel. Innen kann er dies mit Erfahrung und gutem Stellungsspiel ausgleichen.

BVB: Felix Passlack oder Thorgan Hazard könnten Thomas Meunier ersetzen

Der zweite nominelle Meunier-Ersatz wäre der 20-jährige Mateu Morey, den der BVB vor einem Jahr als möglichen Piszczek-Nachfolger verpflichtete. Bislang aber ist dem Spanier, der beim FC Barcelona ausgebildet wurde, der Durchbruch in Dortmund noch nicht gelungen – auch wegen vieler Verletzungen. Auch aktuell fehlt ihm der Rhythmus, nachdem er in der Vorbereitung lange ausfiel.

Gut möglich also, dass der vielseitige Felix Passlack aushilft, der sich vor allem als Flügelspieler neben einer Dreierkette wohlfühlt. In diesem Fall, sollte eine Dreierkette auflaufen, gäbe es sogar noch eine weitere Alternative: Thorgan Hazard ist zwar ein dezidiert offensiver Spieler, im DFB-Pokalspiel beim MSV-Duisburg aber überzeugte er als linker Flügelspieler neben einer Dreier-Abwehr. Es wird keine einfache Entscheidung für Favre: Die ideale Lösung gibt es nicht – aber viele Varianten.