"Außergewöhnlich" - Subotic freut sich auf BVB-Rückkehr

Nein, ein normales Spiel ist es natürlich nicht, das kann es ja auch gar nicht sein: Neven Subotic kehrt zurück in jenes Stadion, das so viele Jahre lang seine sportliche Heimat war, er gastiert mit Union Berlin bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky). Und die Vorfreude ist groß: „Es war und ist etwas außerordentlich besonderes“, sagt der 31-Jährige dieser Zeitung.

Nun ist ein Gastspiel von Ex-Spielern in Dortmund gar nicht mal so außergewöhnlich, bei 13 Bundesligaklubs stehen Ex-Borussen unter Vertrag. Aber der bosnische Serbe mit dem deutschen Pass ist ja nicht nur irgendeiner von vielen Ex-Dortmundern: Zehn Jahre lang stand er beim BVB unter Vertrag, nachdem er mit 19 aus Mainz gekommen war – eine außergewöhnlich lange Zeit im Wanderzirkus Profifußball. Hier erlebte er seine prägenden Jahre, hier, so sagte er es einmal selbst, wurde er vom Jungen zum Mann – und noch ein bisschen mehr.

In Dortmund wurde er zur Klub-Ikone

Oft braucht es ja seine Zeit, bis einer in den Legendenstatus erhoben wird, aber Subotic war schon eine Klub-Ikone, als er noch in Schwarz-Gelb spielte. Vielleicht, weil es den Menschen in der Arbeiterstadt Dortmund leicht fiel, sich mit dem knochenharten Innenverteidiger zu identifizieren. Mit einem, der nie der beste Fußballer, der edelste Techniker war, der aber stets 100 Prozent gab, der sich mit Wonne in jeden Zweikampf warf.

Noch heute schwärmen sie in Dortmund von der „Monstergrätsche“, mit der er einst im Champions-League-Finale 2013 Arjen Robben am vermeintlich sicheren Torerfolg hinderte. Das Spiel ging dennoch verloren, der ganz große Triumph blieb verwehrt. Erfolge durfte Subotic trotzdem feiern mit dem BVB: 2011 gewann er die Meisterschaft, 2012 sogar das Double. Den ersten Titel feierte er spontan inmitten der Fans, als er im Kreuzviertel sein Auto anhielt, aufs Dach stieg und gemeinsam mit einer glückseligen Menge Lieder grölte.

Subotic ist der etwas andere Profi

Doch als der große Förderer Jürgen Kopp weg war, wurde die Spielzeit immer weniger, und irgendwann hieß es: Abschied nehmen. Über den 1. FC Köln und die AS Saint-Etienne landete er im Sommer beim Aufsteiger aus Köpenick. Dort ist der 31-Jährige als Anführer gefragt. Eine Meisterfeier wie in Dortmund aber wird er in der Hauptstadt nicht erleben – nicht zuletzt, weil er gar kein Auto mehr hat, auf dessen Dach er steigen könnte. Zum Training und den Spielen fährt er mit der S-Bahn, er hat eine Monatskarte – und wundert sich ein wenig, dass man ihn dafür feiert. „Millionen von Menschen fahren Öffis, ich bin da nur einer von vielen“, sagt der Abwehrspieler.

Unter den Fußballern aber ist er die große Ausnahme. Wenn die Kollegen aus den großen Weltklubs im Urlaub nach Dubai fliegen und Goldsteaks verzehren, ist Subotic in Äthiopien, wo er sich seit vielen Jahren mit seiner Stiftung für sauberes Trinkwasser engagiert. Fast zwei Millionen Euro hat er dafür im Jahr 2017 an Spenden eingesammelt, die Verwaltungskosten in Höhe von 437.617,88 Euro hat er aus eigener Tasche bezahlt. Für einen Union-Spieler bleibt da vom Jahresgehalt nicht viel übrig – aber er brauche ja auch nicht viel, um glücklich zu sein, meint er selbst.

Die Gelbe Wand ist "noch beeindruckender als vermutet"

Subotic ist der etwas andere Profi. Aber er ist trotzdem voll und ganz Profi, das ist ihm wichtig. Und deswegen kann er auf Sentimentalitäten keine Rücksicht nehmen: „Ich habe auch am Samstag die Aufgabe, 100 Prozent zu geben, daran ändert sich nichts.“ Und nach dem Spiel sei dann ja immer noch genug Zeit, die Kollegen von früher zu treffen in jener Kabine, die so viele Jahre die eigene war.

Und was erzählt er, wenn die neuen Kollegen fragen, wie es so ist, in Dortmund zu spielen? „Es ist noch beeindruckender als vermutet, vor allem die Gelbe Wand“, sagt Subotic. „Es ist ein Highlight für jeden Fußballer und wir freuen uns sehr drauf. Auch wenn wir nicht zum Zuschauen, sondern zum Kämpfen dort sind.“

Das Hinspiel gewann Union

Im Hinspiel glückte das den Berlinern außerordentlich gut, 3:1 gewannen sie gegen den großen Favoriten. „Mit Sicherheit war das ein Spiel voller Bedeutung“, meint der Ex-Borusse. „Der erste Bundesligasieg der Vereinsgeschichte, ein Heimsieg gegen einen Weltklub – das hat uns gezeigt, dass wir angekommen sind und selbst gegen solch einen Gegner gewinnen können.“ Es war die Initialzündung zu einer überraschend starken Saison, aktuell liegen die Berliner auf Rang elf.

Das Spiel beim BVB werde „mit die größte Herausforderung der Saison“, die Marschroute ist dieselbe wie im Hinspiel: „Gemein kämpfen, Fehler provozieren beim BVB, hoffen, dass Reus und Co. nicht ihren besten Tag erwischen und unsere Stürmer dafür einen umso besseren.“

Und danach dürfen die Dortmunder dann gerne wieder alle Spiele gewinnen. „Die Meisterschaft“, antwortet Subotic nämlich auf die Frage, was er dem Ex-Klub in dieser Spielzeit noch zutraut. „Und ich hoffe auch darauf.“

Die alte Liebe, sie ist noch lange nicht erkaltet.