Auswechsel-Ärger und Tiefschlaf: BVB-Sieg hat zwei Schrammen

Die beiden Übeltäter, die diesem fast makellosen Nachmittag von Borussia Dortmund eine von zwei kleinen Schrammen zugefügt hatten, liefen tatsächlich gemeinsam in die Kabine. Der eine, Marco Reus, lächelte dabei bereits wieder. Der andere, Achraf Hakimi, schien immer noch etwas verärgert.

Reus-Ärger bleibt Geheimsache

Beide hatte BVB-Trainer Lucien Favre beim 5:0 (2:0)-Erfolg über Union Berlin in der zweiten Hälfte ausgewechselt. Beide wüteten. Hakimi katapultierte eine Trinkflasche in die Luft. Reus schleuderte sein Tapeband weg. „Ich habe es lieber, wenn jemand zeigt, dass er unzufrieden ist, wenn er nicht spielt“, meinte Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung. Favre wählte ähnliche Worte. Wobei er noch anmerkte, dass sich Reus gar nicht über seine Auswechselung geärgert habe. Sondern? „Das bleibt unter uns“, erklärte der Trainer. Und auch Reus blieb bei der Geheimniskrämerei. Nun gut.

Machtdemonstration des BVB

Denn da war ja das Ergebnis, das wie Heilsalbe für die kleine Schramme wirkte. Die Partie gegen den Aufsteiger aus Berlin geriet zu einer Machtdemonstration. Die Dortmunder begeisterten in vielen Phasen, in denen sie über den Rasen rauschten. Die Tore erzielten Jadon Sancho (13.), Erling Haaland (18., 76.), Marco Reus (68.) und Axel Witsel (70.). Der BVB hat nun neun Punkte in den ersten drei Rückrundenspielen eingesammelt. Der Titel wirkt wieder greifbarer. Weiterhin wird Neuzugang Haaland bestaunt. Weiterhin glänzt Sancho. Allerdings: Weiterhin döst die Mannschaft zwischendurch, wenn sie führt. Diesmal ab der 30. Minute, erst das 3:0 durch Reus weckte sie wieder auf.

Diese Minuten waren also die zweite Schramme an diesem Nachmittag. „Wir haben eine Art Spannungsabfall gehabt und waren einfach zu fahrig“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. „Heute war es egal, weil wir durch unsere Klasse immer noch genug Tore schießen können.“ Aber: „Wir bekommen noch stärkere Gegner.“ Die Berliner hingegen versuchten zwar alles, um das eigene Tor zu verrammeln, doch mit dem Niveau der Schwarz-Gelben konnten sie nicht mithalten. Auch wenn Ex-BVB-Profi und Fanliebling Neven Subotic einen soliden Tag erwischte und sich anschließend von der Südtribüne feiern ließ.

Erling Haaland: Jetzt schon sieben Tore in drei Bundesliga-Spielen

Davor sah Subotic, wie Dortmunds Raphael Guerreiro schon früh den Ball am gegnerischen Sechzehnmeterraum eroberte, ihn gedankenschnell zu Sancho weiterleitete. Der Engländer dribbelte in den Sechzehnmeterraum und hatte bei seinem Schuss etwas Glück, weil ihn Keven Schlotterbeck unhaltbar abfälschte (13.). Der 19-Jährige ist durch seinen Treffer der erste Spieler der Bundesliga, der in diesem Alter bereits 25 Tore bejubelt hat. „Er ist schon fantastisch“, sagte Favre. Ebenso fantastisch wird er die scharfe Flanke von Julian Brandt gefunden haben, die Haaland sein erstes Tor ermöglichte (18.). Der Neuzugang stand erstmals in der Startelf, jubelte sogar noch mal und hat nun siebenmal in nur drei Bundesligaspielen getroffen. „Das habe ich so nicht erwartet“, berichtete er.

Dann aber schlief die BVB-Elf ein. Union wurde stärker, kratzte am Anschlusstreffer. Schlotterbeck verpasste diesen nach einem Freistoß nur knapp (41.). Die Dortmunder Überlegenheit? Futsch. Die Dortmunder Brillanz? Nur noch selten zu sehen. Marius Bülters Schuss rauschte nur knapp am Tor vorbei (56.).

Der Wecker war Sanchos Pass auf Haaland, der sich den Ball an Torhüter Rafal Gikiewicz vorbei legte, dabei aber auf den feuchten Rasen klatschte. Schiedsrichter Benjamin Cortus pfiff Elfmeter. Videoschiedsrichter Benjamin Brand überprüfte zwar, ob Gikiewicz Haaland tatsächlich zu Fall gebracht hatte, blieb jedoch bei der Entscheidung. Reus verwandelte den Strafstoß sicher (68.). Witsel traf nach Vorarbeit von Sancho (70.). Brandt bediente wieder Haaland (76.).

Und der Auswechsel-Ärger? Reus behielt für sich, warum er nun gewütet hatte. Hakimi hingegen hätte gerne länger mitgemischt. „Wir haben einen großen Kader. Wir haben eine hohe Qualität. Da muss man eine Entscheidung akzeptieren, die der Trainer trifft“, erklärte Kehl

Zumal diese Qualität noch höher wird. Neuzugang Emre Can von Juventus Turin wird die Mannschaft nun verstärken. Im Stadion war er nicht, regelte stattdessen private Angelegenheiten. Der Nationalspieler könnte im DFB-Pokalspiel am Dienstag beim SV Werder Bremen in den Kader rücken.