Dortmund. Der BVB spielt am Samstag gegen den FC Augsburg. In der Öffentlichkeit verbreiten die Dortmunder Aufbruchstimmung - doch es gibt Zweifel.

Beim BVB brodelt es vor dem Start unter der Oberfläche

Auf einem Bild, das der Verein während des Trainingslagers in den sozialen Medien veröffentlichte, wirkt es so, als gehe es bei Borussia Dortmund gerade so harmonisch zu wie in einem Meditationskurs. Im Hintergrund tummeln sich die Fans, die den BVB ins spanische Marbella begleitet haben, vorne hocken die Profis, eng beieinander. Leonardo Balerdi umarmt einen der jüngsten Anhänger. Trainer Lucien Favre lächelt sein breitestes Lächeln. Alles gut also bei der Borussia. Oder?

Abwarten. Im Grunde weiß der BVB derzeit selbst nicht, woran er eigentlich ist. Einerseits weckte der Transfer von Sturmtalent Erling Haaland (Red Bull Salzburg/20 Millionen Euro) noch einmal Euphorie im Dortmunder Umfeld. Anderseits schwankte die Elf in der Hinrunde zu häufig, um wirkliche Zuversicht zu erzeugen. Die Dortmunder begeisterten manchmal, enttäuschten aber viel öfter. Favre hätte fast seinen Job verloren. Die Fans pfiffen die Spieler nach einigen Partien aus.

Unter Oberfläche brodelt es vor dem Start beim FC Augsburg. Die Stimmung? Könnte jederzeit wieder ins Negative kippen. Die Elf benötigt Konstanz. Der erst 19-jährige Haaland verspricht dabei in der Offensive zwar mehr Durchschlagskraft. Viel größer waren die Probleme allerdings in der Defensive.

BVB-Spieler Julian Brandt: "Wir trainieren sehr hart"

Deswegen hat Favre im Trainingslager mit größtmöglicher Akribie an den Abläufen in der Abwehr gefeilt. Immer wieder wurde die Abstimmung in der Dreierkette geprobt. Immer wieder wurden Laufwege verfeinert, einstudiert. „Wir trainieren sehr hart und sehr viel“, meinte Julian Brandt. „Ich glaube, das muss man auch, aber das macht sich dann auch bemerkbar.“

Allerdings fehlten ausgerechnet in diesen wichtigen Einheiten zahlreiche wichtige und weniger wichtige Spieler. Marco Reus, Paco Alcácer, Thomas Delaney, Thorgan Hazard, Marcel Schmelzer, Jacob Bruun Larsen und auch Haaland waren alle verletzt oder angeschlagen. „Ganz ehrlich: Schlimmer wäre es, wenn die Defensive ausfallen würde. Offensiv kriegen wir es hin, das läuft“, erklärte allerdings Julian Brandt. „Aber natürlich ist es besser, wenn man alle an Bord hat, damit man sowohl Defensive als auch Offensive trainieren kann.“

Wie die gesamte Mannschaft deutete der Nationalspieler in der Hinrunde seine Brillanz an, verschreckte aber ebenfalls mit katastrophalen Fehlern. Trotzdem soll er nun im zentralen Mittelfeld eine wichtige Rolle einnehmen, auch weil sich Julian Weigl verabschiedet hat (Benfica Lissabon/20 Millionen Euro). Gleichzeitig muss Mats Hummels der Abwehr die nötige Stabilität verleihen. Axel Witsel das Aufbauspiel orchestrieren. Jadon Sancho das Besondere kreieren. Und Kapitän Marco Reus zu alter Stärker zurückfinden.

BVB-Profi Jadon Sancho könnte seinen Abschied einleiten

Ob all dies gelingt, bleibt fraglich. Zudem droht weiter Unruhe. Angreifer Paco Alcácer wird einen Bankplatz nicht klaglos hinnehmen, sollte er durch die Verpflichtung von Haaland in die zweite Reihe rutschen. Sancho könnte seinen Abschied im Sommer einleiten. Mario Götze steht vor dem Abgang. Favres Position bleibt geschwächt. Das vor der Saison ausgerufene Ziel „Deutsche Meisterschaft“ ist in weite Ferne gerückt, der Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig beträgt sieben Punkte. In der Champions League kehrt der im Streit gegangene Ex-Trainer Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain zurück.

Harmonisch wirkt es nur an der Oberfläche, beim BVB bleibt es viel eher turbulent.