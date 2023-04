Bericht: Reus bleibt ein weiteres Jahr in Dortmund

Dortmund. Offenbar ist die Vertragsverlängerung zwischen Marco Reus und dem BVB nur noch Formsache. Dennoch wird sich für den Kapitän einiges ändern.

Kapitän Marco Reus wird einem Medienbericht zufolge ein weiteres Jahr für Borussia Dortmund spielen. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist eine Vertragsverlängerung des 33-Jährigen bis 2024 reine Formsache. Dafür müsse der Nationalspieler aber starke finanzielle Einbußen hinnehmen und verdiene künftig nur noch etwas mehr als die Hälfte seines bisherigen Einkommens im Jahr. Die Rede ist davon, dass sein Jahresgehalt von zwölf auf sieben Millionen Euro sinkt

BVB-Kapitän Marco Reus: zuletzt nur Einwechselspieler

Reus, der in dieser Saison acht Pflichtspiel-Treffer erzielte und sieben vorbereitete, hatte in den wichtigen Spielen bei Bayern München (2:4) und im DFB-Pokal bei RB Leipzig (0:2) enttäuscht und war am Samstag gegen Union Berlin (2:1) erst in der 74. Minute eingewechselt worden. Die Begründung von Trainer Edin Terzic war deutlich: "Wir wollen über die Flügel-Position viel Tempo haben."

Mehr BVB-News

Reus ist gebürtiger Dortmunder und spielte von 1995 bis 2005 bereits in der Jugend für den BVB. Nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 zurück und spielte seitdem ununterbrochen für die Borussia. 2017 und 2021 gewann er den DFB-Pokal. (fs/dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB