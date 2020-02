Bewegende Worte: Tuchel schwärmt von der BVB-Südtribüne

Dortmund. Am Dienstag kehrt Thomas Tuchel mit Paris Saint-Germain ins BVB-Stadion zurück. Vorher schwärmte der Ex-Trainer von den Dortmunder Fans.

„Es ist ein komisches, aber auch ein schönes Gefühl“, sagte Thomas Tuchel, lächelte, wobei seine Zähne fast so weiß glänzten wie der Trainingsanzug von Paris Saint-Germain, den der Trainer am Montag anhatte. Vor rund zweieinhalb Jahren verabschiedete sich Tuchel vom BVB, nach Wochen des Streits, nun kehrt er zurück. Am Dienstag (21 Uhr/DAZN) empfangen die Dortmunder ihren ehemaligen Trainer im Achtelfinale der Champions League.

„Es waren auf jeden Fall aufregende Jahre hier“, berichtete Tuchel. „Ich war seitdem nicht mehr im Stadion.“ Nun sehe er wahnsinnig viele bekannte Gesichter, freudige Gesichter. „Ich bin sehr dankbar, dass ich hier Trainer war. Wenn man zurück in dieses Stadion kommt, ist das für mich natürlich besonders.“

Tuchel über die BVB-Stimmung: „Du musst es selber fühlen“

Sein erstes BVB-Heimspiel erlebte Tuchel am 15. August 2015, damals gegen Gladbach – die Dortmunder berauschten bei einem 4:0-Erfolg. Die Stimmung der Südtribüne, das Geschreie, die Gesänge, seien etwas Besonderes.

„Du musst es selber fühlen, sonst bleibt alles nur bei Worten. Und Worte können es nicht beschreiben“, erklärte Tuchel. „Ich weiß noch mein erstes Heimspiel als Trainer gegen Gladbach, da stand ich selber zehn Minuten und konnte fast nicht mehr coachen, weil es greifbar war, weil es zum Zerschneiden war, weil es gedrückt hat von allen Seiten. Im positiven Sinne.“ Der BVB habe tolle Zuschauer, „coole Fans“.

Nun aber trainiert der 46-Jährige PSG. Die Borussia verließ er 2017 im Streit, trotz des Erfolges im DFB-Pokal. In Paris wird von Tuchel in dieser Saison der Champions-League-Titel erwartet. Erstmal müsse seine Mannschaft aber die Hürde Dortmund überwinden.

Tuchel: BVB hat unglaublich viel Qualität

Dafür sei es absolut notwendig, „dass wir mit Selbstvertrauen spielen“. Allerdings: „Wir haben jedes Recht, selbstbewusst zu sein. Wir verteidigen zusammen, wir greifen zusammen an. Wir haben einen Spirit, den man spüren kann“, sagte Tuchel, gegen den BVB müsse man schlau spielen. Denn die Elf habe unglaublich viel Qualität.