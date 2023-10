Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am Freitag live im TV und im Stream: Alle Infos zur Übertragung

Dortmund. Borussia Dortmund trifft zum Auftakt des Bundesliga-Spieltags am Freitagabend auf Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Mit zwei Toren auf der USA-Reise hat Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund seinen Wert für die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Tagen unterstrichen. An diesem Freitag ist der 30 Jahre alte Stürmer schon wieder beim BVB gefragt. Im Sonderflieger ging's nach dem 2:2 gegen Mexiko für Füllkrug und drei andere Dortmunder Nationalspieler in die Heimat, wo am Freitagabend (20.30 Uhr) Werder Bremen zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltages in den Signal-Iduna-Park kommt.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen am Freitag live im TV und im Live-Stream sehen können.

Borussia Dortmund gegen Werder Bremen an diesem Freitag live im TV. Die Rahmendaten zum Spiel

Borussia Dortmund - Werder Bremen

- Werder Bremen Datum: Freitag, 20.10. 2023

Anstoß: 20.30 Uhr

Wettbewerb: Fußball-Bundesliga

Ort: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Übertragung: DAZN

BVB-Fans, die das Heimspiel auf den Tribünen verpassen werden, müssen auf das Spiel nicht verzichten. Die Partie ist allerdings nicht im Free-TV zu sehen, auch nicht auf Sky, auch wenn ein Großteil der Bundesliga bei dem Pay-TV-Sender läuft. Freitags ist der Streamingdienst DAZN der übertragende Sender.

Wer DAZN nicht als App auf seinem TV-Gerät hat, kann das Spiel auch im Stream verfolgen - hier geht es zur Übertragung.

BVB gegen Bremen: Werder wappnet sich fürs Wiedersehen mit Füllkrug

BVB-Stürmer Niclas Füllkrug (r.) traf gegen die USA und bereitete ein weiteres Tor vor. Foto: AFP

Freitagabend, Dortmund, 80.000 Zuschauer: Ausgerechnet Ex-Angreifer Niclas Füllkrug fordert die anfällige Abwehr von Werder Bremen heraus. Trainer Ole Werner blickt dem Aufeinandertreffen emotional entgegen, allerdings dürfte ihm auch die aktuell gute Form des Torjägers nicht entgangen sein. „Ich freue mich auf das Wiedersehen mit Fülle“, sagte er vor der Partie am Freitag. Der Coach fügte hinzu: „Für mich steht in meinem Arbeitsalltag nicht im Vordergrund, dass auf der anderen Seite Niclas Füllkrug spielt.“

+++ BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Interview: "Wir müssen kreativer, mutiger sein" +++

Nach zuletzt 17 Gegentreffern in sieben Partien liegt der Fokus auf der Verteidigung. BVB-Star Füllkrug könnte die Situation für die personell angeschlagene Werder-Defensive verschlimmern. Der Liga-Torschützenkönig der vergangenen Saison hatte während der USA-Reise einmal mehr seine Qualitäten gezeigt. Sowohl beim 3:1 gegen die US-Amerikaner traf der Ex-Bremer als auch beim 2:2 gegen Mexiko.

BVB gegen Werder Bremen: Die Partie heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel zwischen dem BVB und Werder Bremen im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum BVB-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

