BVB: Alexander Meyer rettet den Sieg gegen RB Leipzig - Note 2

Dortmund. Der BVB fährt gegen RB Leipzig den achten Sieg im achten Spiel des Jahres ein. Torwart Alexander Meyer springt kurzfristig ein und überzeugt.

Der BVB hat beim 2:1 gegen RB Leipzig vor allem in der ersten Halbzeit überzeugt und in den zweiten 45 Minuten erfolgreich gekämpft. Mit dem Sieg hat Borussia Dortmund wieder die Tabellenführung übernommen. Die Einzelkritik zum hart erkämpften achten Liga-Sieg in Serie.