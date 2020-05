Kehrt zum Wolfsburg-Spiel wohl zurück in den BVB-Kader: Defensivmann Emre Can.

Borussia Dortmund BVB auch in Wolfsburg ohne Witsel - Can vor Comeback

Dortmund. Borussia Dortmund muss auch im Spiel beim VfL Wolfsburg auf Axel Witsel verzichten. Emre Can ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Borussia Dortmund muss auch im Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Axel Witsel verzichten, Emre Can steht hingegen vor seinem Comeback. Der Nationalspieler hat seine Muskelprobleme auskuriert und stieg am Freitag wieder voll ins Mannschaftstraining ein. Das teilte Trainer Lucien Favre mit.

Ebenso wie Can steht auch Giovanni Reyna dem BVB wieder zur Verfügung. Ob Favre seine Startelf gegenüber dem überzeugenden Derbysieg gegen den FC Schalke 04 (4:0) ändern wird, ließ er aber offen. Der Schweizer mahnte aber, sich voll auf das Spiel in Wolfsburg zu konzentrieren und noch nicht an den Liga-Gipfel gegen Bayern München am Dienstag zu denken. „Sie sind sehr stabil“, sagte Favre über den seit sieben Spielen ungeschlagenen VfL (vier Siege).

Der Trainer hofft zudem, in dieser Saison noch auf Kapitän Marco Reus zurückgreifen zu können. „Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt und uns noch helfen kann“, sagte Favre. Reus hatte sich Anfang Februar beim Pokal-Aus in Bremen eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen. Zuletzt war in den Medien über das Saison-Aus des Nationalspielers spekuliert worden. (fs/sid)