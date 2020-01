Marbella. Borussia Dortmund startet verspätet ins Trainingslager. Außerdem gibt es nach wie vor Verletzungssorgen bei wichtigen Spielern.

BVB-Auftakt mit Hindernissen – sieben Spieler müssen kürzertreten

Mit 29 Spielern an Bord landete Borussia Dortmund am Samstagmittag um 13.15 Uhr in Malaga – und dann musste es schnell gehen: Für 16 Uhr war bereits das erste Training im rund 50 Kilometer entfernten Marbella angesetzt. Da sich der Start von Flug EW1909 wegen eines Defekts an der ursprünglich vorgesehenen Maschine um 74 Minuten verspätet hatte, war die Zeit nun knapper, als geplant.

Zumindest für jene, die am Nachmittag bereits mit der Mannschaft auf dem Rasen stehen sollten. Denn sieben Spieler sind noch nicht bereit für das Mannschaftstraining, während Jacob Bruun Larsen gar nicht erst mitgeflogen war. Den Dänen plagt eine Bronchitis, er soll nach dem Wochenende nachreisen. Auch BVB-Zugang Haaland muss individuell trainieren Kapitän Marco Reus und Thorgan Hazard werden in den Tagen von Marbella voraussichtlich gar nicht oder nur sehr eingeschränkt mit der Mannschaft arbeiten, für sie sind nach den zum Ende der Hinrunde erlittenen Verletzungen vor allem Reha-Maßnahmen vorgesehen. Auch Mats Hummels, Axel Witsel, Thomas Delaney und Marcel Schmelzer arbeiten zunächst individuell und werden in den kommenden Tagen ans Mannschaftstraining herangeführt. Und auch Neuzugang Erling Haaland wird zunächst abseits des übrigen Kaders arbeiten. Trainingslager BVB: Defekte Maschine verzögert Start ins Trainingslager Auch wegen der vielen Verletzten hat der BVB die Nachwuchskräfte Immanuel Pherai (18) und Giovanni Reyna (18) aus der U19 sowie Chris Führich (21) und Steffen Tigges (21) aus der U23 mitgenommen nach Marbella. „Wir wollen uns die Jungs mal über mehrere Tage anschauen“, erklärte Sebastian Kehl, der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es geht aber auch darum, Optionen zu bieten, weil der eine oder andere noch Probleme hat. Borussia Dortmund bestreitet drei Testspiele Der BVB bleibt bis zum 12. Januar in Marbella, für diese Zeit sind drei Testspiele vorgesehen: am 7. Januar gegen Standard Lüttich (16 Uhr, Stadion Marbella) sowie am 11. Januar gegen Feyenoord Rotterdam (12 Uhr, Trainingsgelände Dama de Noche) und Mainz 05 (17 Uhr, Marbella Sports Center). Mit dem Doppel-Spieltag will Trainer Lucien Favre noch einmal allen Spielern die Gelegenheit geben, sich zu zeigen, und die gesamte Mannschaft auf einen ähnlichen Belastungsstand bringen. Das ist der BVB-Kader für Marbella: Tor: Bürki, Hitz, Unbehaun, Oelschlägel Abwehr: Hummels, Akanji, Zagadou, Balerdi, Piszczek, Hakimi, Schmelzer, Schulz, Morey Mittelfeld: Witsel, Brandt, Guerreiro, Delaney, Sancho, Reus, Dahoud, Raschl, Führich, Pherai, Reyna Angriff: Haaland, Alcácer, Götze, Hazard, Tigges, (Bruun Larsen) Angeschlagen/im Einzeltraining: Hummels, Schmelzer, Witsel, Delaney, Reus, Haaland, Hazard Es fehlt: Bruun Larsen