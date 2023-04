BVB-Stars Marco Reus und Julian Brandt gehen unter: Note 5,5

Leipzig. Nächstes Top-Spiel verloren, ersten Titel verspielt: Der BVB enttäuscht beim 0:2 bei RB Leipzig auf ganzer Linie. Die Einzelkritik.

Gregor Kobel: Der Schweizer war nach seinem Mega-Patzer in München um Wiedergutmachung bemüht. Zu Beginn mit einer Unsicherheit - den Flatterball von Olmo ließ er nach vorne abklatschen, Szoboszlai kam aber zu spät (6.). In der Folge kam eine Menge auf ihn zu und Kobel hielt, was zu halten war. Stark gegen Olmo (8., 12.). Beim 1:0 für Leipzig ohne Abwehrchance. In der Folge mit Abstand bester Dortmunder. Hielt ganz stark gegen Laimer (78.). War mit insgesamt neun Paraden der einzige Grund, warum der BVB bis zum Schluss im Spiel blieb. Beim zweiten Gegentor war er in der anderen Spielhälfte. Note 2