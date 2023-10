BVB bangt um Mats Hummels - die Rippen schmerzen

Dortmund. Der BVB musste beim 0:0 gegen AC Mailand viel investieren. Mats Hummels könnte eine Verletzung davon getragen haben - sein Ausfall droht.

Mit der linken Hand hielt sich Mats Hummels seine rechten Rippen, sein Gesicht verzehrte er vor Schmerzen, als das Champions-League-Spiel gegen AC Mailand abgepfiffen worden war. 0:0 endete die Partie, die ruppig, manchmal zäh war, in der Hummels in der BVB-Innenverteidigung gemeinsam mit Nico Schlotterbeck größtenteils souverän verteidigte.

Aber dieses Spiel kostete Kraft und Nerven, und Hummels könnte durch einen Zusammenprall eine Verletzung davon getragen haben. Nach dem Schlusspfiff ging Dortmunds Verteidiger zu seinem Bruder Jonas Hummels, der am Spielfeld als DAZN-Experte stand und anschließend berichtete, dass Mats Hummels bereits vor einigen Wochen Probleme mit den Rippen gehabt habe. Ob der Abwehrspieler am Samstag (15.30 Uhr/Sky und live in unserem Ticker) beim Heimspiel gegen Union Berlin mithelfen kann, ist daher unsicher.

Kurz ausruhen, Mats Hummels, BVB-Verteidiger, liegt auf dem Boden. Foto: dpa

Er habe auch gesehen, dass sich Hummels die Rippen gehalten habe, sagte Trainer Edin Terzic. Allerdings sah es für ihn nach „nichts Schlimmen, nichts Wildem“ aus. Abwarten.

BVB steht auf dem letzten Platz der Champions-League-Gruppe F

Durch das Unentschieden steht der BVB auf dem letzten Platz der Gruppe F. Eigentlich soll das Achtelfinale erreicht werden, im kommenden Auswärtsspiel bei Newcastle United, das überraschend deutlich gegen Paris Saint-Germain gewonnen hat, 4:1, steht der deutsche Vizemeister nun unter einem enormen Druck. „In dieser Gruppe ist alles möglich, man kann hier lange niemanden abschreiben“, meinte Stürmer Niclas Füllkrug.

Rafael Leao springt hoch, BVB-Abwehrspieler Mats Hummels rutscht unter ihm hindurch. Foto: dpa

BVB am Samstag gegen Union Berlin – mit Mats Hummels?

Er könne seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, was den Einsatz betreffe, aber es habe die Durchschlagskraft gefehlt, sagte Edin Terzic. „Wir haben im letzten Drittel zu viele falsche Entscheidungen getroffen.“ Weiter geht es für den BVB am Samstag gegen Union Berlin. Mit Mats Hummels? Vielleicht.

